‘La tunda’, mito afroesmeraldeño abordado en cita

El investigador afroecuatoriano Ibsen Hernández realizó un conversatorio para tratar temas sobre la mitología afroesmeraldeña, la noche del miércoles, en el museo Presley Norton, en Guayaquil.

Como ‘Mito, magia y realidad: el mundo afroesmeraldeño a través de la tunda’ fue denominada la cita.

Hernández publicó hace un mes el libro Te daré una tunda y explicó las bases de su texto, en el que habla sobre la tunda, un personaje nombrado por abuelos en Esmeraldas.

Según Hernández, la tunda es un ser que tiene un pie de humano y otro pie de molinillo. Se presentaba a los niños que desobedecían a sus padres, en forma de algún familiar femenino cercano y se los llevaba a las montañas obsequiándoles camarones asados que sacaba del cuerpo.

Allí, este personaje cimarrón (que escapaba a la selva y se asilvestra), los esclavizaba.

Para rescatar a la persona del cautiverio, contó Hernández, había que ir a buscarlos a la selva con perros, escopetas y rezando en voz alta.

“Usted va a la zona rural de Esmeraldas, y no es que es un mito, allá dicen ‘a mí me llevó la tunda’, ‘a mí me rescataron’”, explicó Hernández, quien es actor y director de teatro.

Indicó que está en desacuerdo cuando a la tunda la dibujan como un ser “horrible”. “La tunda no es fea, la tunda tiene mil rostros de seres queridos, porque el que sigue, sigue a la mamá, a la abuela, a la tía”, sostuvo Hernández.

Explicó que varios esclavizados, al intentar escapar reiteradamente, eran capturados por mercenarios, quienes les cortaban el pie como castigo.

“Había algunos que a pesar de haberles cortado el pie, cogían ramas, raíces de cuatro puntas y con eso se movilizaban”, puntualizó.

Antes del conversatorio, un grupo de danza interpretó dos números artísticos. Al son de la marimba, cuatro bailarines dramatizaron una breve escena y danzaron en el lobby del museo guayaquileño. (F)