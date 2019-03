Qué es el artículo 13 y por qué su aprobación es "un gran golpe" para internet

De nada sirvió la intensa campaña de Google y YouTube para "salvar internet": el Parlamento europeo aprobó esta semana una reforma a la que los gigantes de internet se habían opuesto abiertamente.

La Eurocámara respaldó este martes una controversial ley sobre derechos de autor -la Directiva de Derechos de Autor europea- y su polémico Artículo 13.

La normativa pretende evitar que ciertos contenidos protegidos sean publicados indebidamente internet. Pero sus críticos dicen que podría cambiar internet para siempre.

Según el Artículo 13, YouTube, Facebook y otras plataformas y redes sociales deberán pagar a los editores de medios por usar fragmentos de noticias, e implementar una serie de filtros para proteger el trabajo original de autores y artistas.

Algunos defienden la ley porque consideran que compensará el trabajo de los creativos. En cambio, otros argumentan que destruirá el contenido generado por el usuario.

La legislación actual de derechos de autor se revisó varias veces, hasta que finalmente fue aprobada -con 348 votos a favor 274 en contra y 36 abstenciones- por el Parlamento. Ahora depende de los Estados miembro de la Unión Europea aprobar la decisión. Si lo hacen, tendrán dos años para implementarla.

El Artículo 13 es una cláusula de esa legislación que hace responsables a las grandes tecnológicas del material en línea que sea publicado sin licencia, por lo que deberán aplicar filtros de contenido para películas, obras de arte y otro contenido protegido.

Hay algunas excepciones, como los memes, que entran en la categoría de "parodia". Tampoco afectará a lo siguiente:

YouTube criticó duramente el Artículo 13.

Las grandes tecnológicas argumentan que los artistas ya reciben un pago justo con su sistema actual.

YouTube explicó en su blog que la nueva norma "podría ir en detrimento de las plataformas, los creadores de contenido y los titulares de derechos que actúan de buena fe".

Algunas figuras importantes que hicieron campaña en contra de la llamada Directiva de Derechos de Autor europea son el rapero Wyclef Jeany el inventor de la web Tim Berners Lee.

El inventor de la web Tim Berners-Lee advirtió sobre las posibles consecuencias negativas si cambia la ley de derechos de autor.

Berners-Lee dijo que supondrá un problema para los creativos, y que el modelo regulatorio europeo "está diseñado para la era de la imprenta".

La fundación sin ánimo de lucro Open Knowledge International lo describió como "un gran golpe" para internet.

"Ahora corremos el riesgo de crear una sociedad más cerrada en el momento en que deberíamos usar los avances digitales para construir un mundo más abierto en el que el conocimiento genere poder para muchos, no para pocos", expresó en Twitter la directora ejecutiva del grupo, Catherine Stihler.

Google dijo que el Artículo 13 "perjudicará a las industrias creativas y digitales de Europa".

The #eucopyrightdirective is improved but will still lead to legal uncertainty and will hurt Europe’s creative and digital economies (1/2)

— Google Europe (@googleeurope) 26 de marzo de 2019