Camioneta se impactó contra dos cerramientos en Ambato

Ambato -

"No me acuerdo de nada, se me nubló la vista", fueron las expresiones del conductor de la camioneta Mazda doble cabina de placa PBK-8287 que la madrugada de este sábado se estrelló contra dos cerramientos en el barrio Atocha, en la esquina de la avenida Rodrigo Pachano e intersección con la calle Soledad Eterna.

Aún aturdido y un tanto preocupado por llegar a un acuerdo para arreglar los daños causados en los cerramientos de dos viviendas, el conductor lo único que atinó a decir es que se dirigía a la Catedral a reunirse con los trotadores que todas las madrugadas se reúnen para hacer deporte.

Mientras tanto, el agente Civil de Tránsito Municipal Patricio Moreta, ratificó que el vehículo primero se impactó con un cerramiento y que luego se fue en contra del otro, ingresándose hasta el patio de la segunda vivienda, que por esa razón hubo dificultad en sacar el automotor del sitio.

Manifestó que además del susto tanto del conductor como de los habitantes de las dos viviendas no se registraron víctimas ni heridos, que incluso la persona que estaba manejando la camioneta se encontraba en estado normal trasladándose a hacer atletismo.

Aunque se presume de tal vez se quedó dormido porque se le ha nublado un poco la visibilidad y que por esa razón se produjo el impacto, que iba solo el conductor en la camioneta, añadió el funcionario. (I)