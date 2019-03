Asesinan a adulto mayor con arma blanca en Ambato

Ambato -

Según la fiscal de la Unidad de Flagrancia de Ambato, Patricia Velásquez, un arma blanca habría sido la que se utilizó para asesinar a una persona en el barrio La Playa del sector de Huachi El Belén, en la parroquia Huachi Grande. Ocurrió la noche de ayer lunes.

La víctima fue identificada como Vicente Vásquez, de 67 años, oriunda de la provincia de Pastaza, Pablo H., de 50 años, de nacionalidad cubana, fue detenido como el presunto causante del crimen.

Según Velásquez, el cuerpo de la víctima tenía varias heridas en la parte del rostro y una a la altura de la yugular; el cuerpo fue encontrado en uno de las habitaciones de la vivienda.

La fiscal indicó que, sin que nadie le haya preguntado, el detenido fue quien a viva voz confesó ser el autor del asesinato y que lo volvería a hacer, pero a pesar de ello aún no se puede determinar ningún tipo de responsabilidad mientras no se realicen las investigaciones correspondientes.

Refirió que el asesinato fue presuntamente por cometer un robo, pero al observar la escena del hecho se verificó que no hubo tal delito porque no se encontró ninguna evidencia de que se haya querido llevar algo que no le correspondía.

La esposa del presunto autor del delito fue quien dio aviso a la Policía Nacional, al señalar que dentro del domicilio había una persona fallecida.

Mientras tanto, entre los moradores del sector existe preocupación por lo ocurrido, nadie quiso identificarse porque dijeron que no quieren tener problemas. "Luego del trabajo llegué a las 19:00, saludé con un vecino y después de las 20:00 nos encontramos con esta lamentable novedad, algo que nunca se había visto por aquí", dijo uno de los vecinos del lugar. (I)