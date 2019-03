Capturan a hombre que acribilló a pasajeros de tranvía en Holanda, hay 3 fallecidos

La Haya -

La policía holandesa detuvo este lunes a un hombre sospechoso de abrir fuego en un tranvía en la ciudad de Utrecht que dejó tres muertos y cinco heridos, informó el jefe de la policía.

"Nos acaban de informar que el sospechoso fue detenido", dijo el jefe de la policía de Utrecht Rob van Bree en una conferencia de prensa. La policía había indicado previamente que estaban buscando a un hombre nacido en Turquía, Gokmen Tanis, de 37 años, del cual distribuyó una foto.

Durante las horas de fuga del presunto autor, las autoridades reforzaron la seguridad en edificios claves del país y aeropuertos como el de Ámsterdam-Schiphol, y pidieron a los residentes de Utrecht, una de las mayores ciudades de los Países Bajos, que no salieran a la calle.

"En este punto, podemos confirmar tres muertes", dijo el alcalde, Jan van Zanen, en un videocomunicado difundido en Twitter, precisando que las autoridades trabajan sobre la base de que fue un "atentado terrorista".

El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, calificó el acto, que ocurre pocos días antes de las elecciones locales, de "profundamente alarmante".

Merece castigo

El padre del sospechoso dijo que quiere que su hijo sea "castigado" si es el autor del ataque, informó la agencia de prensa turca DHA.

"Si lo hizo, debe ser castigado", dijo Mehmet Tanis.

Según medios de comunicación turcos, la familia Gökmen Tanis es de Yozgat, en el centro de Turquía.

Mehmet Tanis dijo a DHA que regresó a Turquía en 2008 después de divorciarse de su esposa, que se había quedado con su hijo Gokmen en Holanda, adonde habían emigrado juntos.

Se volvió a casar y ahora vive en la provincia de Kayseri, en el centro de Turquía.

"No he dialogado, no he tenido contacto con mi hijo durante 11 años, no nos hemos hablado desde 2008", dijo Mehmet Tanis a DHA. "No era agresivo, pero han pasado 11 años desde entonces. ¿Qué ocurrió, qué vivió? No lo sé", agregó.

"Quedarse en el interior"

En Utrecht un testigo dijo a la prensa que había visto a una persona herida saliendo corriendo del tranvía, toda ensangrentada, y que acabó cayendo al suelo.

"La llevé a mi coche para ayudarla. Cuando la policía llegó, estaba inconsciente", dijo este testigo, que requirió el anonimato, a la cadena.

Las autoridades de Utrecht aconsejaron "quedarse en el interior antes de tener más informaciones. No se excluyen nuevos incidentes".

Los medios de comunicación locales mostraron fotografías de policías armados enmascarados y vehículos de emergencia rodeando un tranvía detenido cerca de un puente.

Las mezquitas de la ciudad fueron cerradas, afirmó la agencia de noticias ANP. El tiroteo se produce pocos días después de que 50 personas murieran en un ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda. (I)