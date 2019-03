Cuestionan elaboración de hostias a base de yuca en la Amazonía

Un funcionario del Vaticano negó que el Sínodo Panamazónico que se realizará en octubre próximo tenga entre sus temas la propuesta de un sacerdote jesuita para hacer hostias de yuca en vez de harina de trigo, informó el portal aciprensa.com.

Esta posibilidad “no aparece en el documento preparatorio de la Asamblea Especial de octubre próximo y por lo tanto no es un tema del Sínodo”, dijo monseñor Fabio Fabene, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos a la agencia CNA

“Cambiar la materia de la Eucaristía es competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe”, agregó.

La aclaración se da luego que el sacerdote jesuita brasileño Francisco Taborda indicara el pasado 28 de febrero que debido a la humedad en la región amazónica, las hostias de trigo se humedecen demasiado, y por eso se podría dar el cambio.

Si esto sucede, indicó, “entonces no es pan y si no es pan, entonces no es Eucaristía. En el Amazonas el pan se hace de yuca”, agregó.

El jesuita dijo además que la decisión de cambiar la materia de la Eucaristía debe dejarse a los obispos locales.

Taborda se refirió al cambio del trigo por yuca mientras asistía al seminario titulado “Hacia el Sínodo Especial para la Amazonía: Dimensiones regional y universal” realizado en Roma del 25 al 27 de febrero. pasado, indicó el portal. (I)