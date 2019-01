Pelea entre un cliente y una empleada por sorbetes plásticos se hace viral

San Petersburgo -

El video de la acalorada discusión y pelea entre un cliente y una empleada de una cadena de comida rápida en Florida se ha hecho viral en las redes sociales. El motivo de la pelea: sorbetes de plástico.

Según se observa en el video, el hombre, identificado como Daniel Taylor, de 40 años, acababa de recibir su pedido en un local de McDonald's de San Petersburgo, en Florida, la noche del pasado lunes, pero se molestó porque no había sorbetes de plástico en la zona de condimentos, dijo a la cadena CNN la testigo Brenda Biandudi.

El hombre regresó al mostrador y se enfrascó en una acalorada discusión con la empleada Yasmine James sobre los sorbetes y se ve cuando Taylor se acerca al mostrador y agarró de manera agresiva de su camisa a la joven.

El 1 de enero entró en vigor una ordenanza que exige a los clientes que pidan los sorbetes de plástico, ya que en enero del 2020 su uso será prohibido.

Taylor dijo que los empleados no estaban haciendo su trabajo. "Ella le dijo que no se nos permitía tener (pajillas) en el vestíbulo, pero que podía tener una si la pedía. Él dijo que no existía tal ley. Empezó a intercambiar palabras mezcladas con insultos que no voy a repetir", dijo Biandudi, de 62 años, señala la CNN.

Antes de irse del restaurante, dijo la policía de San Petersburgo, el hombre golpeó en el estómago a otra empleada que estaba cerca de la salida.

La Policía arrestó posteriormente a Taylor por dos cargos de agresión simplificada, según una declaración jurada del Departamento de Policía de San Petersburgo. James no resultó herida, según la declaración jurada. Tateona Bell, la empleada que recibió una patada, se quejó de dolor después.

Biandudi dijo que estaba "muy reacia" a que sus hijos publicaran el video online. Hasta la tarde del miércoles, tenía más de 2,5 millones de visitas en Facebook. "Sentí que era tan irrespetuoso hablarle a una empleada de ese modo y menospreciarla así", dijo Biandudi.

"Quiero que todos los empleados de McDonald's estén a salvo. Creo que actuaron de forma adecuada", dijo. "Quiero la paz. Quiero que conserven sus puestos de trabajo y que el hombre que reciba ayuda. Todos tenemos que aprender a hablar con la gente en público y mostrarles respeto", sostuvo.

Pero miles de espectadores enojados del video están exigiendo en las redes que el gerente del McDonald’s sea despedido no solo por negarse a ayudar a su empleada atacada, sino también por permitir que el cliente agresivo termine su pedido. Se puede ver también a Taylor apuntando con el dedo al gerente y exigiendo que la empleada sea “despedida”, agreggó el portal noticiasya.com.

"Nuestra máxima prioridad siempre es la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y clientes en nuestros restaurantes. Hemos estado en contacto con el departamento de policía y estamos cooperando plenamente con sus investigaciones", dijo en un comunicado Khim Aday, de Comunicación Institucional de McDonald's. (I)