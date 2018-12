Juegos de antaño en Los Ríos para revivir tradiciones

Quevedo -

La carrera de los ensacados, el baile de la silla, el baile del tomate, el huevo en la cuchara, entre otros, son parte de los juegos populares que se retomaron en las once parroquias de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, para recuperar costumbres y tradiciones de generaciones pasadas, como las de los abuelos, donde no existían los juegos tecnológicos actuales.

El Municipio local emprendió varias actividades interculturales y artísticas para recuperar las formas de diversión de antaño, como los juegos populares que divierten a niños y adultos. Las jornadas se efectuaron hasta el 22 de diciembre último y en estas participaron representantes de las poblaciones infantiles y adultas de las once parroquias de Quevedo.

El concurso de tirar la cuerda fue el deporte que más destacó en estos actos y el que fue disfrutado de forma colectiva. En el juego, dos equipos miden sus fuerzas y gana el que logre llevar (jalando la cuerda) hacia su lado al adversario.

Le siguió el concurso del huevo en la cuchara. En la jornada del 10 de diciembre ganaron este juego Michelle Bravo y Douglas Espinoza. Ambos niños residen en la parroquia urbana Venus del Río Quevedo.

Ellos contaron que disfrutaron mucho de los juegos populares junto a sus padres. A unos incluso les pareció novedoso porque desconocían de estas formas de entretenimiento.

Estos juegos o deportes populares fueron retomados por el Departamento Municipal de Cultura, Educación, Turismo y Deporte de Quevedo.

Carlos Fernández, dirigente de la asamblea parroquial de la Venus, mostró su satisfacción con esta actividad cultural, ya que considera que así se incentiva a la niñez a practicar de forma más frecuente estos deportes y a la vez se inculca el arte y la cultura a las familias.

María José Araujo, directora de la entidad, destacó la participación de la niñez y la coordinación de los dirigentes barriales para desarrollar estos juegos como parte de las actividades de arte y cultura que se hicieron hasta el 22 de diciembre pasado.

“El Festival de juegos tradicionales y las paradas culturales se cumplieron en las once parroquias de acuerdo con un cronograma establecido. La idea principal es integrar y recrear a las familias”, sostuvo Araujo.

En estos programas intervinieron también grupos musicales y de teatro de la ciudad. Los ganadores recibieron medallas y placas de reconocimiento. Ellos esperan que estos torneos se hagan más seguido. Otros pensaban replicar estos juegos en sus colegios.

En este mes también se realizó el festival de cometas, organizado por el Cabildo. (I)