Se amplía a 3 meses trabajo de CIDH sobre caso de equipo de El Comercio

Quito -

El Gobierno decidió ampliar tres meses más, hasta marzo del 2019, las investigaciones del equipo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el secuestro y asesinado del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, en la frontera norte.

La decisión se tomó en la reunión que mantuvieron la mañana de ayer, durante tres horas, los familiares del equipo periodístico con las autoridades de los ministerios del Interior, Justicia, Relaciones Internacionales, Defensa y de la Procuraduría General del Estado.

La cita fue reservada y la noticia la dio el padre de Javier, Galo Ortega, quien llevaba una cadena con candados cruzada en el pecho, sobre una chompa negra.

Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas, señaló que el Gobierno quería establecer un “mecanismo estatal de seguimiento” adicional sobre este caso, una vez que termine el trabajo del equipo especial.

“Sin embargo, nosotros dijimos que no se han agotado líneas investigativas, no se realizan peritajes, la Fiscalía no toma en cuenta los pedidos de la defensa y hay todavía información que no se ha desclasificado, y en esos términos, no se puede cumplir el objetivo del equipo de seguimiento”, manifestó.

Además, los familiares informaron que habrá una nueva reunión para hablar sobre la desclasificación de información, el próximo 3 de enero.

Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, adelantó que piden la desclasificación de todos los audios de las reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), no solo de la reunión a la que corresponde el audio filtrado del presidente Lenín Moreno.

Los familiares esperan que con esta ampliación, el informe del equipo de seguimiento de la CIDH arroje conclusiones contundentes con la entrega de toda la información y que el documento constituya un precedente y permita la no repetición de los hechos, garantice los derechos del periodismo y a la población al tránsito libre, sin ser objeto de delitos.

Tras confirmar el asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico, el Gobierno anunció el pedido a la CIDH de la conformación de un equipo especial, financiado por el régimen, para las investigaciones del caso.

Respecto de la muerte del líder Walter Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho, Rivas dijo que, para los familiares, eso retrasaría la entrega de información. Además, espera que la CIDH mantenga las medidas cautelares establecidas. (I)