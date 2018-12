Tricimotos, riesgo latente en vías de alta circulación en Guayas.

Giran en U en medio de la vía Guayaquil-Daule, a la altura de Petrillo, en Guayas; cruzan de un extremo a otro en la vía, van sin cascos, y a veces con exceso de pasajeros. Son conductores de tricimotos que en la labor de movilizar a la ciudadanía arriesgan sus vidas en medio de tráileres y buses interprovinciales y cantonales.

Es el caso de Jorge Meza, un conductor de tricimoto que falleció en el accidente múltiple del pasado lunes en Petrillo.

Luis Villagómez, jefe de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en Guayas, explicó, según el informe, que la tricimoto se estacionó en la vía Daule-Guayaquil para entrar a Barrio Lindo, en Petrillo. Atrás de esta, llegó una camioneta y a estos dos los impactó un camión, y los desplazó en medio de la vía, e invadieron carril.

Agregó que en ese carril un Suzuki Z blanco chocó con la camioneta, perdió maniobrabilidad, atropelló una persona y se impactó con una casa. A su vez, el conductor de la tricimoto, al invadir carril, rodó y se impactó con el bus de la cooperativa El Señor de los Milagros, y este lo arrolló.

El martes, en el velatorio de Meza, en su vivienda en Petrillo, tanto su familia como compañeros de trabajo lamentaron la situación. Uno de ellos, que no detalló nombres, contó que no existen retornos seguros en la vía Guayaquil-Daule, a la altura de Petrillo y Nobol, por eso que ellos viran en medio de la carretera en la primera oportunidad que se les presenta.

El capitán Marcos Romero, jefe de la CTE en Nobol, contó que la Ley Orgánica de Tránsito indica que las tricimotos no pueden circular en vías principales; sin embargo, la ley mismo habilita a este transporte a rodar por área urbana.

“Esto se origina porque no hay transporte público, si se le habilita circular que deben circular dentro del perímetro urbano y no por carreteras; sin embargo, en algunos cantones pequeños la vía estatal o carretera cruza en el centro de la comuna, recinto o cantón y es imposible retirarlas”, explicó.

Añadió que entre Nobol y Petrillo existen de forma autorizada 150 tricimotos que ofrecen el servicio a vecinos.

Y contó, además, que en este año se ha retenido a 90 tricimotos por no tener matrícula, por no tener el permiso de circulación del Municipio, no usar cascos, por tener llantas lisas, estar sin retrovisores, que el conductor es menor de edad o rodar con exceso de personas.

Villagómez agregó que otro de los problemas que han reportado en zonas como Puente Lucía, Petrillo y Nobol es que no existe un retorno seguro para que los vehículos giren en U. Por eso que unidades como tricimotos, por ser vehículos livianos, giran por donde pueden.

Sin embargo, agentes realizan los controles para evitar colisiones. Luego del accidente en Barrio Lindo se dispuso que un vigilante esté permanente en la zona, pues a poco metros del lugar está la escuela Unidad Educativa María Balda.

Ayer, en el sitio del accidente, la propietaria de la casa afectada en el accidente, quien reside en Guayaquil, llegó a denunciar que luego del incidente sujetos aprovecharon que la puerta quedó semidestruida y robaron sus pertenencias. Ella preveía hacer la denuncia ayer en la tarde en Daule. (I)