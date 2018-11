Directivo de flota se disculpa por chofer que invadió carril

Ambato -

“Pido disculpas públicas porque estos actos irresponsables pueden causar un tremendo accidente de tránsito”. Fue la declaración ayer de Santiago Narváez, gerente de la cooperativa CITA Express, al referirse al video que circula en redes y en el cual se observa que la unidad 52 de su compañía se mantiene invadiendo carril, desplazando a carros livianos y otros buses que vienen en sentido contrario.

Narváez dijo que la actitud del chofer motiva repudio porque no solo puso en riesgo su vida, sino la de los pasajeros de la unidad y la de otros usuarios de la vía. Agregó que en sesión urgente del Consejo de Administración se resolvió, el lunes pasado, descalificarlo como conductor de la cooperativa.

La acción temeraria fue filmada en la carretera Ambato-Riobamba, según lo que narra un angustiado testigo que da cuenta del lugar, nombre de la cooperativa y disco del bus. Difundida la mañana del lunes en redes, motivó rechazo ciudadano y demanda de sanciones.

En la noche, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que aplicó sanciones administrativas y remitió el caso a entes de control para imponer las penas de ley.

El gerente de la cooperativa CITA Express comentó que la descalificación del chofer fue remitida a la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros en pro de que esta persona no conduzca otros buses. Agregó que a la ANT le presentaron la licencia profesional del individuo, matrícula del bus, listado de pasajeros de la unidad que salió a las 13:15 de la terminal terrestre de Ingahúrco para cubrir la ruta Ambato-Guayaquil y las medidas adoptadas, como la separación definitiva de él.

Narváez indicó que el conductor llevaba unos cuatro años laborando en la compañía y que había pasado evaluaciones.

Dijo que aceptarán la sanción que imponga la ANT porque no es posible justificar al chofer, pero señaló que esperaba que “la irresponsabilidad de una persona” no afecte a 62 socios, así como a usuarios que confían en la cooperativa.

Narváez indicó que en prevención de accidentes se ha capacitado a choferes incluso en talleres con la ANT y con el Gobierno Provincial de Tungurahua, así también en campañas con la administración de la terminal de Ingahúrco.

Mónica Mora, profesional que brinda capacitación a nombre del Gobierno Provincial, comentó que una temática de sus talleres se enfoca en el servicio, que a través de dinámicas se exhorta a choferes que tienen vidas a su cargo.

Admitió que aún hay conductores que supuestamente no les interesa lo que la gente diga o piense de su servicio. “Para algunos no existen ni reglas ni normas, porque ni siquiera cuando les multan entienden. Hay conductores que no comprenden que deben respetar, entonces es una falta de educación en valores, lo que es muy grave”, añadió Mora. (I)

Siniestros

El 18 de noviembre, un bus de la cooperativa Nambija perdió pista en la vía El Pindo-Loja, causando doce muertos.

El 12 de agosto, un bus de la cooperativa Señor de los Milagros, que salió sin autorización, perdió pista en la vía Cuenca-Molleturo. El saldo fue de doce muertos.