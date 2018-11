Canciller y Ministro de Economía cumplen agenda en Estados Unidos

El canciller de Ecuador, José Valencia, fue recibido este lunes por su par de Estados Unidos, Mike Pompeo.

El Ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano permanecerá en Washington este lunes 26 y martes 27 de noviembre para mantener reuniones con varias autoridades de organismos multilaterales y de cooperación para el desarrollo con sede en la capital estadounidense.

Su primer encuentro se realizó ya con Michael Pompeo.

.@SecPompeo greets Ecuadorian Foreign Minister Jose Valencia Amores at the Department of State. @cancilleriaec @usembassy_quito @EmbajadaEcuUSA pic.twitter.com/UBY0oZsdc8

— Department of State (@StateDept) 26 de noviembre de 2018