Subsidios costaron al Gobierno unos $ 1.391 millones, hasta septiembre

Quito -

Los subsidios por naftas (para gasolina súper, extra y ecopaís) le han costado al Gobierno –entre enero y septiembre– $ 473 millones. Es una cifra que representa casi la tercera parte del total de subsidios a combustibles, que en lo que va del año llega a $ 1.391 millones. Así lo revelan las cifras del Banco Central del Ecuador.

En estos días, el secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, habló de la posibilidad de revisar subsidios de combustibles que no afecten a personas de bajos recursos. Entre ellos estarían justamente los subsidios por naftas.

Sobre el tema, el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez García, hizo una reflexión específica sobre la gasolina ecopaís y el etanol. El ministro comentó que “el subsidio del etanol es un subsidio que el país ya no lo puede aguantar”. Aseguró que esta gasolina no desaparecerá; sin embargo, habrá cambios.

El primero es que la compra de etanol se la hará a través de licitaciones. Existen tres empresas grandes etanoleras: Producargo, Soderal y Codana que deberán competir entre sí y de esta manera buscar mejorar el precio de venta para el Gobierno. El problema que existe actualmente es que un litro de etanol importado cuesta 60 centavos de dólar, cuando el que se paga dentro del país es 90 centavos.

El ministro también aseguró que la inversión que se ha hecho en este sector no pasa de $30 millones, aunque el sector asegura que ha sido de $ 400 millones.

Adicionalmente, el ministro aseguró que Petroecuador tiene un problema técnico y que no está despachando la gasolina con los octanos correctos. Esto es: 92 para súper y 85 para ecopaís y extra. En este sentido, dijo que ha ordenado que se cumplan estos estándares y no se vuelva a entregar gasolina de mayor octanaje.

De acuerdo con un informe oficial al que este Diario tuvo acceso, en 2016 y 2017 no resultó beneficioso el programa ecopaís, ya que generó pérdidas de $ 1,43 millones y $ 34,45 millones, respectivamente.

También se indica que del 2010 al 2017 en lo que respecta a empleo, las tres empresas crearon 32 empleos directos. Codana redujo su personal de 95 a 93 colaboradores, mientras que Soderal pasó de una nómina de 77 a 102 personas. Finalmente, Producargo contrató a 109 personas en 2017 respecto a los 100 colaboradores en el 2010. (I)