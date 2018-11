Concejo Cantonal de Guayaquil también irá a una renovación en 2019

La reforma constitucional vigente, tras ganar el Sí en la pregunta 2 de la consulta popular y que establece la reelección de autoridades por votación popular por una sola vez, obliga a partidos y organizaciones políticas a modificar también sus cuadros de concejales, ya sea para mantener los espacios ganados o aumentar su número.

Dentro del Concejo Cantonal de Guayaquil la alianza del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), que cuenta con diez curules y un afín, se alista a hacer relevos entre sus candidatos optando por figuras conocidas. Mientras, los otros cuatro, que fueron elegidos por el movimiento Alianza PAIS, no tienen impedimento para un nuevo periodo, pero algunos tienen posturas diferentes. Hoy declaran no ser parte del movimiento oficialista.

Los concejales PSC-MG Leopoldo Baquerizo, Jorge Pinto Yunes, Roberto Gilbert Febres-Cordero, Manuel Samaniego y la vicealcaldesa Doménica Tabacchi ya no podrán terciar para un nuevo periodo conforme la reforma al artículo 114 de la Constitución. Algunos de ellos están en funciones desde 2004.

La asambleísta Mayra Montaño y Luis Almeida, exasambleísta, figuran entre las opciones socialcristianas para integrar el nuevo periodo.

Henry Cucalón, director del movimiento Madera de Guerrero, señala que hay un pedido expreso de las bases de que la asambleísta Montaño sea candidata por el distrito 1.

Montaño señala que la propuesta fue planteada por el líder del partido, el alcalde Jaime Nebot, y también por la gente que conoce su trayectoria.

Antes del 20 de diciembre podría anunciar su pronunciamiento. “Me muevo por mi pueblo, si están con mi pueblo yo estoy con ellos”, añade.

Almeida también confirma que recibió la propuesta del alcalde para ir como concejal por el distrito 1. Sería la segunda vez que iría por esta dignidad que desempeñó de 1990 a 1994.

Cucalón expresa que la formalización de las candidaturas será en las primarias, cuya fecha no está definida, pero ya adelantó otros nombres de quienes irían a la reelección, como los concejales Luzmila Nicolalde y Josué Sánchez.

Señala que en los próximos días se irán definiendo el resto de candidaturas o confirmando. “La ciudadanía tiene que tener la seguridad de que estarán personas probadas, con experiencia, aquí no va a haber improvisación alguna (...)”, afirma.

El concejal rural Luis Murillo Carranza (PSC-MG) se suma a la propuesta de un nuevo periodo. La invitación, dice, ya le fue planteada por el alcalde en 2017 y las comunidades que representa.

Destaca que en estos casi cinco años se ha realizado un trabajo junto con los consejos barriales y ejecutado cerca de 120 obras en las parroquias rurales Posorja, Tenguel, El Morro, Puná y Progreso. “Es bueno cuando te piden la reelección y no cuando es a título personal (...)”, comenta.

En tanto, el concejal Gustavo Navarro, que corrió por el distrito 2 por AP, menciona que ha habido la propuesta, pero afirma que su decisión ya está tomada. No terciará para un nuevo periodo, pero su servicio por la ciudad continuará como director de la asamblea de conmemoración del Guayaquil bicentenario. “Tengo funciones ad honorem hasta el 2020 y siendo candidato o no mi servicio como comunicador social y como miembro de esta asamblea continuará”, comenta.

Aclara que es independiente al igual que los otros tres concejales elegidos por AP. “Yo no he estado activo ni he formado parte a ningún partido, no soy afiliado a ningún partido. Fui elegido por Alianza PAIS por un concepto ideológico totalmente aplicado en otros términos”, comenta.

La concejal Lidice Aldás, que representó a Alianza PAIS, expresa que no está descartada una reelección. “Yo me debo a un grupo que considera que la Revolución Ciudadana aportó muchísimo a este país y depende un poco de lo que podamos definir como equipo”, manifiesta.

Aldás indica que los concejales que fueron elegidos por AP ahora son “concejales progresistas absolutamente alejados de este Gobierno”.

Código Territorial

Artículo 56

En la elección de concejales o concejalas se observará proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la Constitución y la ley.

Artículo 58

Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del Concejo municipal.

Posiblemente voy a una reelección, lo importante es continuar esa línea de responsabilidad que se ha venido dando junto con el alcalde Jaime Nebot.

Consuelo Flores, concejala No voy a terciar en estas elecciones, voy a volcarme al servicio de la ciudad, (...) soy un comunicador social con más de 25 años en servicio a la comunidad.

Gustavo Navarro, conceja

(I)