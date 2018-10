Seis mil millones de toneladas de peces extraídos desde 1950

Entre 1950 y 2014 se han capturado de los océanos casi seis mil millones de toneladas de pescados e invertebrados. Este es uno de los datos del informe ‘Planeta Vivo 2018’, que presenta hoy el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), un diagnóstico del medio ambiente que se publica cada dos años.

La captura anual aumentó de 28 millones de toneladas en 1950 a 112 millones de toneladas en 2014. El incremento va de la mano con la demanda. Desde 1800, la población mundial se ha sextuplicado, pasando a los 7.600 millones y la economía es 30 veces mayor, dice el documento.

El investigador marino Fernando Félix dice que el aumento de la población causa una mayor presión sobre la naturaleza, que proporciona servicios valorados en unos $ 125 mil millones al año, según la WWF. En Ecuador, una buena parte de la flota pesquera industrial incluye observadores a bordo que verifican las capturas y hacen un seguimiento. El problema es que la información que recopilan no está siempre disponible, agrega Félix.

De ahí que se complica determinar si realmente ciertas especies como los tiburones son capturados o no de forma incidental especialmente por la pesca artesanal.

Si bien el informe de la WWF hace foco en la flota industrial del mundo, el especialista afirma que en el país hay que centrarse en la flota artesanal. “Son aproximadamente 30.000 embarcaciones artesanales que no tienen observadores, la mayoría no están ni registradas, no hay un censo completo de las naves, de las artes de pesca usadas, ese es el principal problema para el país”, añade.

El informe detalla dos problemas por enfrentar. “Primero está el reto cultural. Durante mucho tiempo hemos pensado que la naturaleza es un regalo”, indica Marco Lambertini, director general de la WWF en el prólogo del informe. El segundo es que no se puede seguir ignorando, dice, el impacto de la producción insostenible.

Al problema de la sobrepesca se suma la pérdida de hábitat en la superficie terrestre que tiene a más especies al borde de la extinción. El informe indica que hay una disminución del 60 % en los tamaños de las poblaciones de las especies de vertebrados entre 1970 y 2014. Esto es más pronunciado en América del Sur y Centroamérica con una pérdida del 89 % en comparación con 1970. Un poco más de 25.000 especies de las más de 60.000 evaluadas están amenazadas, pero en el mundo se estima que hay 1,3 millones de especies conocidas.

Zonas sin tocar

Una cuarta parte de la Tierra está libre del impacto de la actividad humana. Se estima que al 2050 sea la décima parte.

Alimentos

Hay menos abejas y otros polinizadores, lo que tiene a la biodiversidad del suelo, esencial para la producción de alimentos, en riesgo. (I)