Ruta ancestral y mensaje en cinta de ecuatoriano

Hace siete años dejó de hacer cine el sacerdote solar inca Ñaupany Puma. Decidió hacer una pausa a su carrera cinematográfica, en ese entonces con la película Pachakútec - Tiempo del cambio (2011), que fue la mayor premiada en festivales, según Puma. Durante el paréntesis, según cuenta, vivió “un camino muy retirado, muy ancestral” y formó su hogar.

En el 2017, durante una gala de premiación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en Quito –comenta– el público le preguntaba: “¿Para cuándo la próxima película?”. Esta situación lo llevó a realizar un ritual y vio que hubo “una señal de que sí va a haber una película”.

Luego de algunos meses –indica– se fue a los terrenos sagrados de los incas, cerca de Cuenca. Se acostó en una piedra y se quedó dormido, y tuvo un sueño. “En el sueño el sol me despierta –nosotros decimos el Padre Sol– y me enseña la película, me enseña mi tarea y una profecía”, señala.

Para octubre del 2018, esas revelaciones se hicieron realidad y el filme La profecía de Munay ya se encuentra en las salas de cine en Guayaquil, Quito y Cuenca. Manifiesta que en el nombre lleva ‘profecía’ porque “hace 500 años los incas profetizaron este tiempo, decían que llegará un tiempo de oscuridad donde la humanidad olvidará totalmente que la tierra es su madre, nos alejaremos y crearemos un mundo artificial”.

En ese contexto, señala que el filme, al estilo documental según Puma, es “un mensaje a la madre tierra, un mensaje al planeta para la humanidad”.

El elenco de la cinta, de 81 minutos, lo conforman personas de varios países, Estados Unidos, Alemania, Colombia y Ecuador, que “querían venir a hacer un retiro en la naturaleza”. Empezaron en una zona ancestral, al norte de Manabí. Luego fueron a la parte alta de Cuenca y después a la Amazonía, cerca de Archidona, provincia de Napo, en donde terminó el peregrinaje, que duró un mes. Lo diferente de la película de las tradicionales o lo que demuestra con esta es que sí se puede integrar lo moderno con la naturaleza, según el autor de tres largometrajes y diez cortometrajes. (I)