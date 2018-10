Por Skype, así dirigió Saud al-Qahtani el asesinato de Jamal Khashoggi

Manejó las redes sociales para el príncipe heredero de Arabia Saudita, fue el cerebro del arresto de cientos de miembros de la elite del país, detuvo a un primer ministro libanés, y, según dos fuentes de inteligencia, dirigió el brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul dando órdenes a través de Skype.

Saud al-Qahtani, un importante asesor del príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita Mohammed bin Salman (MbS), es uno de los que ha caído en medio de los intentos de Riad por contener la indignación internacional por la muerte de Khashoggi.

Medios estatales sauditas dijeron el sábado que el rey Salman había despedido a Qahtani y a otros cuatro funcionarios por la muerte perpetrada por un equipo de 15 hombres.

Pero la influencia de Qahtani en el séquito del príncipe ha sido tan vasta en los últimos tres años que será difícil para los funcionarios saudíes presentarlo como el autor intelectual del asesinato sin que haya preguntas sobre la participación del heredero, según varias fuentes con vínculos con la corte real.

"Este episodio no derribará a MbS, pero ha golpeado su imagen, lo que llevará mucho tiempo reparar si es que alguna vez se consigue. El rey lo está protegiendo", dijo una de las fuentes con vínculos en la corte real.

El mismo Qahtani dijo una vez que nunca haría nada sin la aprobación de su jefe.

"¿Crees que tomo decisiones sin rumbo? Soy un empleado y un fiel ejecutor de las órdenes de mi señor el rey y mi señor el fiel príncipe heredero", escribió Qahtani en un tuit en agosto de 2017.

Qahtani no respondió a preguntas de Reuters. Su biografía en Twitter cambió en los últimos días desde asesor real a presidente de la Federación Saudita de Ciberseguridad, Programación y Drones, un rol que había desempeñado previamente.

El príncipe Mohammed no tuvo conocimiento de la operación que llevó a la muerte de Khashoggi y "ciertamente, no ordenó un secuestro o asesinato", dijo el sábado un funcionario saudí. Funcionarios en Riad no pudieron ser contactados para más comentarios.

¿Qué sucedió con Jamal Khashoggi?

A medida que la crisis ha escalado en las últimas tres semanas, Arabia Saudita ha cambiado su versión sobre el destino de Khashoggi: primero negó su muerte, luego dijo que falleció durante una pelea en el consulado y ahora lo atribuye a un estrangulamiento.

Un alto funcionario saudí dijo a Reuters que los asesinos habían tratado de encubrir lo que sucedió y que la verdad recién ahora se estaba conociendo. Los turcos rechazan esa versión y dicen que tienen grabaciones de audio de lo que sucedió.

El reino ha sobrevivido a otras crisis en el último año, incluido el breve secuestro del primer ministro libanés, Saad al-Hariri, en 2017. Hariri fue verbalmente humillado y golpeado, según ocho fuentes sauditas, árabes y diplomáticas occidentales. El hombre que dirigió el interrogatorio: Saud al-Qahtani.

Francia intervino para la liberación de Hariri, pero las capitales occidentales no criticaron a Riad por detener a un jefe de gobierno y el príncipe Mohammed salió envalentonado del episodio, según fuentes saudíes.

Esta vez es diferente, con algunos gobiernos de Occidente cada vez más críticos del asesinato y de la explicación saudí.

Alemania anunció que detendrá la venta de armas; mientras que Gran Bretaña, Francia y Alemania emitieron una declaración conjunta pidiendo una "aclaración urgente de lo que ocurrió exactamente el 2 de octubre".

El presidente Donald Trump dijo que no está complacido con la investigación saudí, pero tampoco quiere poner en peligro la venta de armas de Estados Unidos al país.

Dirigió la operación por Skype

Para contener las repercusiones de la muerte de Khashoggi, el príncipe heredero, comúnmente conocido por sus iniciales MbS, permitió que Qahtani cayera, según una fuente cercana a la corte real.

Otro alto funcionario saudí dijo que Qahtani fue detenido luego de que lo despidieron por decreto real, sin embargo, siguió tuiteando. Fuentes con vínculos en la corte real dijeron que no creían que estuviera bajo arresto.

Qahtani estuvo presente en la muerte de Khashoggi como lo ha estado en otros momentos importantes del mandato de MbS. Esta vez, sin embargo, fue de forma virtual.

Khashoggi, un periodista saudí residente en Estados Unidos y que a menudo criticaba a Arabia Saudita y su liderazgo, entró al consulado de Estambul alrededor de la 1 de la tarde del 2 de octubre para recoger algunos documentos que le permitirían casarse.

Fuentes de seguridad turcas dicen que fue capturado de inmediato en el consulado por 15 agentes de inteligencia sauditas que habían viajado en dos aviones apenas unas horas antes.

Según una fuente árabe de alto rango con acceso a inteligencia y vínculos con miembros de la corte real de Arabia Saudita, Qahtani se hizo presente en una sala del consulado saudí a través de Skype.

Qahtani comenzó a insultar a Khashoggi por teléfono. Según las fuentes árabes y turcas, el periodista respondió en los mismos términos. Pero no fue rival para un escuadrón, que incluyó a agentes de seguridad e inteligencia, algunos con vínculos directos con la corte real.

Una fuente de inteligencia turca dijo que en un momento dado Qahtani ordenó a sus hombres que se deshicieran de Khashoggi. "Tráiganme la cabeza del perro", fue la instrucción, según la fuente.

No estaba claro si Qahtani observó todo el proceso, que la fuente árabe de alto rango describió como una "operación malvada".

Turquía tiene las pruebas

Tanto la fuente árabe como la de la inteligencia turca dijeron que el presidente turco Tayyip Erdogan tiene el audio de la llamada de Skype. Las mismas fuentes dicen que se niega a entregarlo a los estadounidenses.

Erdogan dijo el domingo que daría a conocer el martes información sobre la investigación turca durante un discurso semanal. Tres funcionarios turcos contactados por Reuters no quisieron hacer comentarios antes de ese discurso.

El alto funcionario saudí que ofreció la versión oficial de los acontecimientos -que Khashoggi había participado en una pelea- dijo que no había escuchado que Qahtani apareciera por Skype, pero que la investigación saudí estaba en curso. (I)