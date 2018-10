El periodista Jamal Khashoggi habría sido asesinado en el consulado de Arabia en Estambul

El periodista saudí Jamal Khashoggi habría sido asesinado y su cuerpo fue desmembrado en el consulado de su país en Estambul. Así lo dijo un funcionario turco luego de que las autoridades de Turquía inspeccionaron el lunes las instalaciones diplomáticas, donde se vio por última vez al comunicador el pasado 2 de octubre.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró que Arabia está de acuerdo en realizar una investigación "exhaustiva" para aclarar la desaparición del periodista, dijo este martes tras reunirse con el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán y antes de viajar a Turquía el miércoles.

Just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia who totally denied any knowledge of what took place in their Turkish Consulate. He was with Secretary of State Mike Pompeo...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de octubre de 2018