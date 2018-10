Jéssica Falcón expresa que recibió propuesta de asilo en Bélgica si ayudaba a Rafael Correa

La exagente policial Jéssica Falcón confirmó este lunes que le ofrecieron dinero y asilo para que se retracte y que su declaración no afecte al expresidente Rafael Correa. Lo hizo a través de videoconferencia, leyendo su declaración, junto a su abogado Diego Chimbo ante la Comisión Multipartidista de la Asamblea que investiga la acusación contra Sofía Espín.

Falcón confirma hechos que ya se habían expresado en semanas anteriores. Que la abogada Yadira Cadena, acompañada de la asambleísta de la Revolución Ciudadadana, Sofía Espín, la visitaron para ofrecerle su ayuda legal, o dinero, o asilo en Bélgica, con la condición de que se retracte para no afectar al expresidente Rafael Correa.

La procesada en el caso del secuestro al político Fernando Balda, detalla que llegaron para ofrecerle la ayuda; le expresaron que su abogado (Chimbo) no la estaba "defendiendo como debería ser". No tienes nada que ver en esa investigación porque eres inocente le habría dicho Cadena, quien fue agregada al equipo de abogados del expresidente Rafael Correa, comandado por Caupolicán Ochoa, al día siguiente de que se conociera de la visita por lo que se investiga a Sofía Espín en la Asamblea Nacional.

"Te están arrastrando junto a Raúl Chicaiza", habría dicho Cadena. "Es por eso que el fiscal y tu abogado quieren que te declares culpable para no darte ningún beneficio... te están usando". "Lo único que quieren es hacerle daño al expresidente Correa", habría dicho la asambleísta Espín, tras identificarse con la exagente.

Falcón lamentó que luego de estar detenida por más de siete meses se hayan preocupado por ella. "¿Acaso Rafael Correa ha pensado en mi familia? A él nunca le importó nada. Y ahora yo estoy aquí por un delito que nunca cometí, por una orden simplemente, él no ha pensado en mi familia que yo he sido sustento de mis padres".

Ahí la abogada Cadena le comenta a Jéssica Falcón que con el exagente Raúl Chicaiza ha hablado varias veces, incluso le ha ofrecido dinero, "pero me tiene engañada, porque me dice que "ya lo va a pensar, pero no puedo confiar en él, incluso tú no puedes confiar en él".

De inmediato se pasó a recabar la declaración de la asambleísta Sofía Espín, quien dijo que jamás ha ofrecido nada. "No tengo ningún poder de ofrecer ningún asilo en Bélgica", dijo ante la comisión multipartidista de la legislatura.

"Y una nueva mentira, ahora hablan de ofrecimiento de dinero", dijo la asambleísta, tras responder las preguntas de sus colegas.

"El policía del ingreso debía indicarme que no podía ingresar con gafas. No es mi culpa si el policía no registró mi nombre. Se trata de una persecución política", dijo entre otras afirmaciones la legisladora cuestionada. (I)