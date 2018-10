Fallece a los 65 años el cofundador de Microsoft, Paul Allen

Seattle -

Paul Allen, cofundador de Microsoft junto con su amigo de la infancia Bill Gates, ha fallecido. Tenía 65 años.

Vulcan Inc., empresa propiedad de Allen, informó en un comunicado que el deceso ocurrió el lunes. A comienzos de este mes, Allen reveló que el cáncer del que se le atendió en 2009, había regresado. Se trataba de un linfoma distinto al relacionado con la enfermedad de Hodkin.

Allen, ferviente aficionado a los deportes, era dueño de los Trail Blazers de Portland en la NBA y de los Seahawks de Seattle en la NFL.

