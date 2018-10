El Tecnológico de Massachusetts anuncia una universidad de inteligencia artificial

Washington -

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) anunció el lunes que creará una universidad de inteligencia artificial (IA), con una inversión inicial de 1.000 millones de dólares, centrada en el uso "responsable y ético" de la tecnología.

El prestigioso centro informó que sumará 50 nuevos miembros a su staff para crear un espacio interdisciplinario de informática, IA, ciencia de datos y otros campos relacionados.

Gran parte de los fondos provendrán de una donación de Stephen Schwarzman, presidente y cofundador del gigante financiero Blackstone, por lo que la universidad será denominada con su nombre.

$350 million gift establishes the MIT Schwarzman College of Computing; an unprecedented, $1 billion commitment to world-changing breakthroughs and their ethical application. https://t.co/4HNN43WqRu pic.twitter.com/KiQHIeb2XI

— Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) 15 de octubre de 2018