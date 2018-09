Cóndor de Oro cerró evento de Lions Edit 2018

Las agencias de publicidad Maruri Grey, Ogilvy Ecuador, Paper, Publicitas Saatchi and Saatchi y MullenLowe Delta lideran el ranking de ganadores Cóndor de Oro 2018.

Este festival ecuatoriano que premia la creatividad cerró el viernes pasado el evento Lions Edit 2018, organizado por Diario EL UNIVERSO, representante oficial del Festival Cannes Lions en Ecuador, y por la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad (AEAP).

En el evento, que se realizó en el Centro de Convenciones de la UEES, se entregaron premios a 14 de 15 categorías. Además de 50 subcategorías.

En la categoría Grand Prix, Maruri Grey ganó por las campañas Chocolate, de To’ ak; Nature Represented de Sambito; y, turismo del Ministerio del Turismo. Paper ganó por la pieza publicitaria Readbook de Librería Española.

En el ranking Maruri Grey logró 263 puntos (8 Cóndor de Oro, 8 de Plata y cuatro de Bronce), Ogilvy Ecuador 93 (1 de Oro, 5 de Plata y 7 de Bronce); Paper 88 (3 de Oro, uno de Plata y 3 de Bronce); Publicitas Saatchi and Saatchi 69 (3 de Oro, uno de Plata y tres de Bronce); y, MullenLowe Delta 25 (dos de Plata y uno de Bronce). En Best of the Year, Maruri Grey obtuvo el reconocimiento como agencia del año; y, Paper como agencia independiente del año. (I)