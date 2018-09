Google admite que permite compartir datos desde correos de Gmail

San Francisco -

Google defendió la forma en que controla las aplicaciones "add-on" de terceros para Gmail en una carta a senadores estadounidenses hecha pública el jueves, diciendo que su supervisión anticipada detecta a la "mayoría" de los usuarios con malas intenciones.

La subsidiaria de Alphabet dijo que usa búsquedas automatizadas e informes de investigadores de seguridad para observar a terceros con acceso a datos de Gmail, pero no dio detalles sobre cuántos "add-on" ha detectado violando sus políticas.

Las prácticas de privacidad de Google han estado bajo un creciente escrutinio. La Comisión de Comercio del Senado tiene una audiencia programada el 26 de septiembre para preguntar a Google, Apple Inc, AT&T Inc y Twitter Inc sobre sus prácticas de privacidad de datos.

Gmail, el servicio de correo electrónico de Google utilizado por 1.400 millones de personas, permite a los desarrolladores de aplicaciones el acceso a los correos electrónicos de los usuarios y compartir esos datos con otros, siempre que sean transparentes con los usuarios sobre cómo los usarán y obtengan su consentimiento, dijo Google en la misiva.

La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El presidente de la comisión del Senado, el republicano John Thune, y otros dos legisladores su partido destacaron en julio a través de una carta enviada a Google que su "supuesta falta de supervisión para garantizar que los datos de Gmail estén debidamente protegidos es motivo de preocupación".

No obstante, también dijeron que no ha habido acusaciones sobre abusos similares a los cometidos por Cambridge Analytica con los datos de Facebook.

La carta de Google no responde directamente las interrogantes sobre las instancias en las que las aplicaciones pueden haber compartido incorrectamente los datos de usuarios.

"Cuando detectamos un comportamiento anómalo, investigamos. Y cuando suspendemos las aplicaciones, advertimos a los usuarios que eliminen el acceso de las aplicaciones a sus datos", dice la carta.

Google dijo en junio de 2017 que dejará de inspeccionar el contenido de Gmail para proporcionar anuncios personalizados, un cambio que a su juicio busca mejorar la privacidad y la seguridad. (I)