Víctimas colombianas del accidente en Pifo fueron invitadas a 'paseo gratis'

Gran parte de los viajeros que fallecieron en el accidente del bus colombiano en la vía Pifo-Papallacta eran vecinos de un barrio de Cali, que recibieron el viaje como un regalo.

La ruta en Colombia inició en Cali - Neiva - Pitalito - Mocoa - VillaGarzón - La Hormiga - San Miguel. Ya en Ecuador, debían llegar a Lago Agrio y luego el regreso, aunque algunas personas hablan de un recorrido hasta Perú.

Al viaje se apuntaron 13 mujeres y un hombre, aunque los vecinos aseguran que iban más residentes de Cali, que vivían en los barrios El Guabal, San Judas y El Morichal.

Una de las versiones es que el paseo era como un obsequio de una persona que se dedicaba a promover viajes. El bus, de placas USA-251, de Chía, estuvo estacionado varios días en uno de esos barrios caleños.

De acuerdo a una investigación de diario El Tiempo, al menos cinco pasajeros se arrepintieron de viajar por los problemas mecánicos del carro antes de salir de Colombia.

María Cristina Tabarez cuenta que ni ella ni su hija pudieron viajar por inconvenientes de última hora. Dice que una amiga le comentó que el paseo era el detalle de un señor que por cada cuatro viajes, regalaba uno.

No obstante, autoridades manifestaron que el bus no tenía permisos para salir de Colombia. Eso podría explicar la ruta que seguía y que no incluiría el paso por Ipiales, en la frontera con Ecuador.

Carlos Julio Tabarez pudo comunicarse con su esposa Jazmín Rocío Montoya, quien solo tiene unas laceraciones y tendrá que someterse a una cirugía en uno de sus dedos meñiques. "A mi esposa la invitaron porque era gratis, eso nos pareció raro pero iban entre amigas".

Por el momento, la Alcaldía de Cali alistaba esta mañana una reunión para garantizar que seis personas, familiares de los viajeros, puedan viajar a Ecuador. También se espera concretar el viaje de los féretros y de las personas que resultaron lesionadas en Ecuador hacia Colombia.

Ya se ha identificado a 10 de las 24 víctimas, debido a que muchas no tenían documentos. Seis cuerpos corresponderían a ciudadanos colombianos, dos a venezolanos y un niño y un adolescente ecuatorianos. (I)