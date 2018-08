En Monumental habrá capilla ardiente para 12 hinchas de Barcelona fallecidos en accidente

El gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, quien además es presidente de Barcelona Sporting Club, el más popular de Ecuador, llegó hasta la provincia del Azuay, lugar de la tragedia donde un bus con fanáticos del equipo torero tuvo un accidente la tarde del domingo.

Este lunes, la Agencia Nacional de Tránsito anunció la suspensión de operaciones de la cooperativa "Señor de los Milagros".

En los exteriores del estadio Monumental decenas de miembros de la barra “Sur Oscura” realizaron un homenaje a los fallecidos que empezó la víspera y culminó la mañana de este lunes. Tocaron trompetas con sonidos fúnebres, levantaron sus bombos y llevaron velas.

Cevallos anunció que se preparará en el estadio Monumental una capilla ardiente para velar a los 12 hinchas fallecidos, aunque algunos cuerpos permanecen aún sin identificar en el centro forense en Cuenca (Azuay). Entre tanto, al menos 30 heridos permanecen en hospitales cuencanos.

“Estamos haciendo las gestiones para traer rápidamente los cuerpos y rendirles cristiana sepultura”, indicó Cevallos. “He dispuesto que se arme una capilla ardiente en el Estadio Monumental Banco Pichincha para rendirle tributo a estos héroes que dejaron la vida por @barcelonaSC”.

Solidaridad de futbolistas

El volcamiento del bus de transporte en la que murieron 12 miembros y dejó al menos 30 heridos desató el lunes una ola de solidaridad entre los equipos que compiten en la liga profesional ecuatoriana, e incluso en la estrella nacional Antonio Valencia, que juega en el Manchester United del fútbol inglés.

I am very sad with the death of @barcelonaSC fans in Ecuador. My thoughts and prayers with them and their families. RIP. pic.twitter.com/YAsXBKzN1a

— Antonio Valencia (@anto_v25) 13 de agosto de 2018