Bomberos de Quito jubilan a Kratos, can que rescató a víctimas de terremoto en Manta y México

Quito -

Con una ceremonia e inauguración de una Unidad Canina, el Cuerpo de Bomberos de Quito despidió de las labores al can Kratos, quien participó en las operaciones de rescate luego de los terremotos de Manta y México.

Kratos, un golden retriever, de 6 años 11 meses de edad, es el fundador de la Unidad Canina de Bomberos de Quito, creada en febrero de 2016 y que ahora cuenta con una nueva infraestructura, ubicada en las inmediaciones de la Estación de Bomberos N° 15 Comandante Jorge Cabrera, situada en el sector de Los Shyris, junto al Kartódromo de San Antonio de Pichincha.

Durante la ceremonia de despedida se brindaron honores al can, que no solo participó en el recate de víctimas de los dos terremotos mencionados sino también en 12 ayudas efectivas en el Distrito, en la Movilización Internacional de Bomberos 2015 desarrollada en Pasto, Acreditación USAR (Urban Search and Rescue) 2017, y en la Primera Movilización de Grupos USAR en el 2018.

Despedimos con honores a nuestro querido Kratos. El primer can de búsqueda y rescate de #BomberosQuito que se acoge a su jubilación, luego de haber servido a su país en misiones como Manta y México. #SalvamosVidas pic.twitter.com/Qpk0ARsuIE — Bomberos Quito (@BomberosQuito) 12 de julio de 2018

Krato cumplió sus labores y hoy gozará de la compañía de una de las bomberas metropolitanas.

Unidades Canina con nueva infraestructura

En la despedida del primer can que conformó la unidad Canina de Bomberos de Quito se inauguró la nueva estructura donde se especializa a los canes en tareas de rescate. La unidad cuenta ahora con ocho canes, 6 de ellos se especializan en tareas de búsqueda en estructuras colapsadas y dos en tareas de búsqueda en grandes áreas con olor de referencia.

Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, estos animales son entrenados y cuidados por siete personas capacitadas nacional e internacionalmente.

Realizamos una demostración de búsqueda de personas con vida con uno de nuestros canes rescatistas. #SalvamosVidas pic.twitter.com/WXaDekM0oX — Bomberos Quito (@BomberosQuito) 12 de julio de 2018

Estas instalaciones cuentan con una aula de clases, consultorios veterinarios, dormitorio para los guías, una pista de entrenamiento, piscina y área de recreación. La unidad permite la permanencia de hasta diez canes. La inversión es de $ 52.328,71. (I)