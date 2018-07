Esposa aduce que desconocía abusos, policía tiene otra tesis

Pasaje -

Una maestra que educaba a cuatro niños de la familia ayudó a la policía a dar con la ubicación del sujeto acusado de violar a sus dos hijas y presuntamente ser el padre del niño que espera su hija nieta.

El hombre de 55 años habitaba con su esposa y sus hijas en una humilde vivienda de dos pisos de la parroquia Cerro Azul y bajo precarias condiciones.

Según datos de la policía, el sujeto tuvo tres hijos con una hija y con otra, dos niños. Su hija-nieta tiene seis meses de embarazo y se presume que él es el padre. “Este es un caso especial de abuso sexual, en el que vamos a poner todo el personal necesario para investigar y que luego las autoridades juzguen”, dijo Francisco Aguilar, jefe del Distrito Machala de la Policía.

La esposa del sujeto negó haber conocido sobre los presuntos abusos que sufrían dos de sus hijas y una hija nieta. “Yo no he sabido nada, si supiera no podría haber seguido viviendo con mi esposo…”, señaló Carmen B., madre de las hijas presuntamente violadas desde el 2009. La mujer convivió con él más de 35 años.

Pero la policía refirió que el detenido dijo que su pareja conocía los hechos. “Ella se molestaba cuando una de sus hijas resultaba embarazada, lo que nos hace dar cuenta de que sabía plenamente”, indicó el oficial.

Desde el 2011 que era requerido por la justicia, el acusado se adentró en zonas agrícolas.

“Hace unos años llegaron a vivir a este sector, en la vivienda de una pariente del hombre y todos hablaban que tuvo relaciones con sus hijas…”, señaló Enrique Benavídez, morador de la parroquia Cerro Azul.

En esa población se comenta que el sujeto era poco social. “No era amigable, tenía un carácter fuerte... ahora que está detenido debe ser castigado porque no se ha visto violadores como él”, dijo Ángel Macas, presidente del gobierno parroquial de Cerro Azul.

El detenido espera que el juez Octavo de Garantías Penales determine fecha para la audiencia de juzgamiento.

Según el jurista Marco Solís, el hombre podría recibir una pena de 29 y 30 años, considerando que la orden de detención data del 2011 bajo el antiguo Código Penal. (I)

Ambato

Abuso

Héctor N., de 40 años, quien estuvo en la lista de los más buscados de Tungurahua por la violación a su hija hace unos cinco años en el caserío Chiquicha del cantón Pelileo, fue detenido. Por los abusos, su hija quedó embarazada de una niña.

Detención

El sujeto, que se dedicaba a la agricultura y albañilería, tenía boleta de captura.