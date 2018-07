Extranjera denuncia un supuesto abuso en fiesta

Jesús, un venezolano de 20 años, lloraba ayer desconsoladamente afuera de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía (en el Albán Borja), mientras Scarlet, su esposa de 19 años, denunciaba que habría sido supuestamente violada mientras estaba en una reunión con su pareja y sus amigos.

La joven venezolana llegó hace un mes a Guayaquil, Jesús llegó hace un año. Él contó que mientras paseaban el viernes pasado por un mall del noroeste de Guayaquil había recibido una invitación para beber en casa de un amigo ecuatoriano y acudió con Scarlet.

Lo que sucedió en la madrugada no lo recuerda Jesús, pues aseguró haberse dormido y haber recobrado la consciencia cuando era ingresado a un patrullero cerca de las 06:30 de ayer. "Ahí me dijeron los policías lo que estaba pasando. Yo no entendía nada, es mi culpa porque me dormí”, repetía el extranjero entre lágrimas.

Él contó que el presunto agresor sería Michael A., a quien conoce desde hace 7 meses y quien estaba con su primo en su casa ubicada en el km 12,5 de la vía a Daule, donde habría ocurrido el abuso.

Bebieron dos botellas de vodka y luego vino, contó Jesús, quien no sabe si fue dopado por el anfitrión de la fiesta.

Michael A. fue detenido en su vivienda por tres policías durante las primeras horas de la mañana e ingresado en la Unidad de Flagrancia. Allí, un fiscal que iba a ser asignado ayer, debía realizar la audiencia.

Ambos extranjeros laboran vendiendo aguas y jugos en los semáforos de las avenidas del norte de la ciudad.(I)