Gobierno se solidariza con familiares de ecuatorianos Óscar Villacís y Katty Velasco

Ante los cuestionamientos de los familiares de Óscar Villacís y Katty Velasco, los dos ecuatorianos secuestrados y asesinados presuntamente por el grupo disidente de las FARC liderado por Walter Arizala, alias 'Guacho', la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, pidió respetar el espacio de las familias de las víctimas.

Este viernes llegaron los féretros con los cuerpos de las dos víctimas de la violencia en la frontera con Colombia.

Alvarado indicó que solo puede expresar solidaridad con los familiares y rechazar el asesinato cometido por "criminales"; además, que continuarán apoyando, dando la asistencia correspondiente desde las distintas instancias del Gobierno, los ministerios de Justicia y del Interior, así como de la Cancillería.

Ministra Rosana Alvarado expresa en nombre del Gobierno su profunda solidaridad con las familias de Óscar Villacís y Katty Velásco, ambos asesinados en Colombia por narcodelincuentes al mando de alias Guacho. @eluniversocom pic.twitter.com/BkTKQyBpOz — Santiago Molina (@santiagomolinao) 6 de julio de 2018

Dijo que en estos momentos no pueden hacer ningún señalamiento sino respetar el momento de door que se vive. "Este rato la familia tienen derecho a vivir estos momentos, nosotros estamos obligados a contener estos momentos de dolor".

Los familiares han indicado que se han sentido abandonados por el Gobierno. Así lo dijo hoy Norma Velasco, tía de Katty, quien murió víctima de la violencia que se vive en la frontera con Colombia.

Tía de Katty Velásco, Norma Velásco, afirma que se han sentido abandonados por parte del Gobierno en este caso y que de quienes sintieron el apoyo total fue de los familiares de los periodistas asesinados también en Colombia. @eluniversocom pic.twitter.com/mY1WFBCOZl — Santiago Molina (@santiagomolinao) 6 de julio de 2018

Indicó que es imposible en estos momentos "pedir racionalidad, evitar que las emociones sean más fuertes cuando los sentimientos nos rebasan". No obstante, hizo énfasis en que se le ha dado toda la asistencia a los familiares de las víctimas, al igual que lo ha hecho la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) y la Policía Nacional, para evitar que se sientan solos.

"Lo que sí les puedo decir es que yo personalmente, yo, este Ministerio de Justicia, me he reunido no solamente en una ocasión. Desde los servicios de protección especial, hemos dado toda la asistencia precisamente para los familiares de las víctimas, la Unase y la Policía Nacional han colaborado de la misma manera para que los familiares no se sientan solos o que tienen que trasladarse desde Santo Domingo a Quito", dijo. (I)