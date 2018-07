19 muertos y 40 heridos en explosión por pirotecnia en México

Ciudad de México -

Una explosión por juegos pirotécnicos en el municipio de Tultepec, en el central Estado de México, dejó este jueves al menos 19 muertos, incluyendo bomberos y policías que acudían a atender la emergencia, y 40 lesionados, informaron autoridades locales.

"Tenemos una cifra preliminar de 19 fallecidos, de los cuales uno es menor hasta este momento. Hay 40 lesionados en diferentes hospitales", dijo a reporteros Alejandro Ozuna, secretario de gobierno del Estado de México.

La explosión ocurrió durante la mañana en donde están ubicados los tradicionales talleres de pirotecnia que se ubican en la zona.

Cuando los cuerpos de emergencia acudían a atender la primera explosión hubo otros estallidos por lo que aumentó el número de fallecidos.

El estruendo retumbó en los campos agrícolas que rodean la zona, en donde las vacas pastaban normalmente mientras los habitantes miraban de lejos el humo que salía tras la explosión.

"Yo estaba almorzando cuando se escuchó ese trueno tan terrible. Salimos corriendo y encontré en el cielo una nube blanca inmensa, como cuando va a llover, sólo que hoy lo que llovió fue fuego", dijo a la a AFP Alondra Pérez, una ama de casa de 62 años.

Un adolescente preguntaba angustiado a las autoridades por su padre, un artesano de la pirotecnia de 43 años que trabaja en la zona.

"La última vez que lo vi fue esta mañana y cuando nos enteramos de la explosión, tuve que salir de la secundaria para venir a buscarlo. Pero no me dejan pasar y nadie me dice nada de él", dijo Allan Osvaldo, de 14 años.

Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto lamentó las muertes en la explosión. "Envío mis condolencias a las familias de los fallecidos y deseo pronta recuperación a quienes resultaron lesionados", dijo en Twitter.

Tultepec es una comunidad de artesanos pirotécnicos que ya ha sufrido antes explosiones en polvorines o casas donde se almacenan y venden juegos de este tipo.

Tras el incidente de este jueves, las autoridades suspendieron temporalmente la venta de pirotecnia en la zona.

Apenas el 6 de junio pasado, un estallido dejó siete muertos, aunque el más dramático ocurrió el 20 de diciembre de 2016, cuando una explosión en el principal mercado de pirotecnia dejó 42 muertos.

Alejandro Ozuna dijo que las autoridades harán una "revisión exhaustiva" de todos los permisos para buscar posibles irregularidades ya que muchos talleres operan de manera clandestina.

"Sabemos que es una forma de vida, una tradición, pero debemos mandarle el mensaje a la comunidad y debe de entender que se debe de regular, de cuidar la integridad física de ellos mismos", dijo el funcionario.

Un agente policial en la zona dijo que quienes se dedican a la pirotecnia no miden las consecuencias de tragedias como las de este jueves.

"La gente de acá insiste en seguir haciendo cohetes porque es su tradición, pero... da coraje porque compañeros bomberos que no tienen nada que ver en esto hoy resultaron muertos por salvar a esta gente", dijo el policía, que evitó dar su nombre a la prensa. (I)