La crítica sin precedentes de Melania Trump a la separación de inmigrantes indocumentados de sus hijos en la frontera sur de Estados Unidos

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, sorprendió al romper su habitual silencio e hizo un llamado a acabar con la política de separación de los padres e hijos que ingresan ilegalmente al país desde la frontera con México.

La esposa del presidente cree, según dijo su portavoz, que Estados Unidos necesita "ser un país que respeta las leyes, pero también un país que gobierna con corazón".

En un inusual pronunciamiento, Melania Trump decidió opinar sobre una de las cuestiones más discutidas actualmente de la política del país.

Añadió que odia ver niños separados de sus familias y espera que ambos lados, republicanos y demócratas, puedan finalmente unirse para lograr una reforma migratoria exitosa.

Imágenes de niños siendo separados de sus padres cuando tratan de cruzar la frontera de México y Estados Unidos causaron indignación en las últimas semanas.

Sus comentarios llegan después de la creciente controversia por la política de "tolerancia cero" de Donald Trump al respecto.

En un reciente período de seis semanas se registró la separación de casi 2.000 familias.

Los adultos que intentan cruzar la frontera, muchos con la intención de solicitar asilo, son puestos bajo custodia y se enfrentan a un proceso penal por entrar de manera ilegal.

Como consecuencia, cientos de menores de edad son alojados en centros de detención y se les mantiene alejados de sus padres. Grupos de derechos humanos criticaron duramente esta medida por considerar que no tiene precedentes.

Donald Trump responsabiliza de la situación a una ley que asegura haber heredado de los demócratas, y este sábado les instó a trabajar con los republicanos para crear nuevas leyes.

Democrats can fix their forced family breakup at the Border by working with Republicans on new legislation, for a change! This is why we need more Republicans elected in November. Democrats are good at only three things, High Taxes, High Crime and Obstruction. Sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de junio de 2018