Se ratifica inocencia a 10 de los procesados de Saraguro

Loja -

Dos días duró la audiencia de apelación de sentencia solicitada por la Fiscalía y el Ministerio del Interior. Sin embargo, el 13 de junio se ratificó la inocencia de 10 involucrados del caso de los '29 de Saraguro', sentencia emitida en 2017 por el Tribunal Único de Garantías Penales de Loja.

Carlos Maldonado Granda, juez ponente de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, que la integran Max Brito Cevallos y Fernando Guerrero Córdova informaron del veredicto de la ratificación de inocencia de los 10 procesados de los '29 de Saraguro', a quienes se les acusó por paralizar un tramo de la vía Saraguro-Loja en 15 agosto de 2015, día de ingrata recordación para el pueblo Saraguro, cuando militares, policías y manifestantes se enfrentaron dentro y fuera del pueblo.

No se admitió el recurso de apelación de la Fiscalía y el Ministerio del Interior, por lo tanto: Teresa C. M., Ángel O. C., José L. G., Julio L. G., Sisa L. G., Fausto L. Q., Carmen M. C., Natividad M. L., César S. G., Manuel T. G., Tania M. G. y Ángel S. C., quedaron absueltos del delito de paralización de un servicio público.

Vicente Vivanco, uno de los abogados defensores, expresó que con la negación de la apelación y la ratificación de la sentencia de 2017, muestra que todo fue una persecución política y un acto de injusticia, porque no hubo ningún elemento para retenerlos en prisión preventiva. Ahora continuarán con la lucha para defender del primer grupo de cinco personas que fueron sentenciados pero que su proceso legal está en casación.

También señaló que irán por el otro proceso con la finalidad de que el Estado reconozca el error judicial y a su responsabilizar a los operadores de justicia que cometieron algunas irregularidades como la detención para prisión preventiva.

Abel Sarango Quispe, alcalde del cantón Saraguro, expresó la felicitación al grupo de abogados por el logro de la ratificación de inocencia porque “nuestros hermanos fueron injustamente apresados, acusados y procesados. Sin embargo, algunos rezagos del correísmo continuaban con su intención de verlos presos, quienes no tuvieron culpa alguna”.

Dice que el dictamen dado actúa como debía ser, sin presión del Ejecutivo a la función Judicial. Espera que termine este caso y pueda brillar la tranquilidad en Saraguro. “Seguiremos vigilantes y atentos a este proceso”.

Luz Namicela, presidenta de la Corpukis, manifestó que este ha sido un proceso que ha durado mucho tiempo “es hora que nuestros compañeros salgan y tengan libertad”. Argumentó que continuarán luchado por la noble causa de sus compañeros saraguros.