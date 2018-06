Andrés Michelena: ‘Rafael Correa es responsable político de lo ocurrido en sabatinas’

Andrés Michelena señala que el Gobierno está a la espera de los informes de la Contraloría para que se señalen responsables y se sigan las acciones legales sobre las irregularidades encontradas en los medios incautados y públicos. Anuncia que la reestructura comunicacional en el Ejecutivo avanza y que el cierre del canal, el portal y el periódico El Ciudadano son un hecho. Refiere los puntos aún sin acuerdo en la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

¿Cuándo enviarán la consulta al Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre si la comunicación es o no un servicio público?

Aún no se ha enviado la opinión consultiva, se está trabajando en la propuesta... máximo unos quince días (enviaremos)... No sabemos cuál sea el tiempo que tome para la Corte Interamericana.

¿Qué pasó con su idea de hacer una ley solo para los medios públicos?

En la reforma proponemos la conceptualización de todos los medios. Los medios públicos que se clasifican en dos: medios al servicio ciudadano (Ecuador TV, Radio Pública y El Telégrafo) y medios institucionales. Si se aprueba, se trabaja el reglamento... buscamos darle independencia financiera para que tengan independencia editorial... tal vez una tasa (analizan experiencias en otros países).

Y los medios institucionales del Gobierno...

Ya firmé el acuerdo para que se cierre el canal El Ciudadano TV, en esta semana debería estar cerrado junto al portal y al periódico. Representaba un presupuesto de cerca de $ 8 millones anuales (manejados por la Subsecretaría de Medios Institucionales). Lo único que no cerraremos es la radio.

¿Cuál sería el procedimiento para anular los actos administrativos de la Supercom si se violaron derechos?

Si se violaron derechos y no hubo sustento, existen procesos de repetición, donde la máxima autoridad, en este caso, el señor (Carlos) Ochoa, debería ser el responsable de todas sus actuaciones... incluso se inventó un artículo en una ley que él imprimió y se sancionó once veces con eso.

Pero sobre las otras sanciones pueden decir: nos basamos en la ley...

Pero una ley que estaba violando derechos.

¿Cuál es el responsable ahí: el que aplicó, el que aprobó o el que propuso la ley?

El que aplica.

¿Debía negarse a aplicar?

El debate es complejo porque son derechos universales que la ley violó... por eso el presidente ha escogido tres abogados para ir a la Supercom. Las 705 sanciones van a ser analizadas por ese superintendente.

Hay documentos en los que ya se establecen irregularidades respecto a Fernando Alvarado en TC Televisión (auditoría interna) y lo que pasó con Gamavisión en las sabatinas. ¿En este caso se implicaría a Rafael Correa?

Políticamente, el responsable de esto es Rafael Correa. Hay un informe previo de Contraloría... esperamos el definitivo y, luego, si es que la Contraloría no hace de oficio la denuncia a la Fiscalía, el gerente general de Medios Públicos tendría que ir a la Fiscalía. En este caso, son cerca de $ 8 o $ 10 millones en Gamavisión en sabatinas y, en el caso de TC Televisión $ 5 millones (la auditoría interna ya está en Contraloría). En el caso de Ecuador TV... si no me equivoco son $ 4,5 millones.

Si Correa es responsable político, ¿eso implica que no habría forma de sancionarlo?

Todo dependería del informe final de la Contraloría.

¿Cree que habrá los votos para la reforma, sobre todo para eliminar la Supercom?

Soy optimista y considero que sí. La supresión de la Supercom ha tenido casi el 90% de coincidencia con todas las bancadas. Existen tres temas que todavía no compaginan al ciento por ciento: la representación de los medios en el Cordicom... no les queda claro el tema de la Defensoría del Pueblo y... el tema cultural, hay medios que no están de acuerdo en el sistema del uno por uno.

Sobre los medios incautados, ¿cuál es el entramado jurídico que hay que resolver a través de la ley para poder venderlos?

Siempre se metió miedo que por el tema de los Isaías no se podían vender los canales... Esa fue siempre la excusa de los diez años del señor Correa... No es real, porque hay un proceso legal que está en cortes internacionales y simplemente se debería hacer una consulta, no es complejo. Fue una excusa para no vender y lo único que se hizo es quebrar y abusar de esos medios de comunicación... En la propuesta de reforma se permite que exista la inversión extranjera en todos los medios, todo en el marco de un proceso de control y regulación para que tampoco existan los monopolios. (I)