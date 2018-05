Presidente de Paraguay, Horacio Cartes, renuncia; habrá presidenta

El mandatario Horacio Cartes presentó su renuncia este lunes para convertirse senador y abrió la vía para que asuma la vicepresidenta Alicia Pucheta temporalmente hasta el 15 de agosto, lo que la convertirá en la primera mujer en presidir Paraguay.

"Me dirijo a Vuestra Honorabilidad para presentar mi renuncia al cargo de presidente (...). He adoptado esta determinación para dar cumplimiento a la decisión democrática del pueblo expresada en las urnas que me eligió para el cargo de senador", escribió el mandatario en una carta al presidente del Senado, Fernando Lugo.

El 15 de agosto asumirá el nuevo presidente electo Mario Abdo Benítez.

Cartes, miembro del partido Colorado, fue electo en 2013. En 2017 intentó promover con una reforma constitucional que generó tensión política y social en el país.

El Senado debe reunirse el miércoles para aprobar o rechazar la dimisión. (I)