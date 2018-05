Familia de secuestrados hará rifa e irá a Colombia

Santo Domingo -

Los familiares de Katty Velasco y de Óscar Villacís, la pareja de Santo Domingo secuestrada a mediados de abril por el frente colombiano que dirige alias Guacho, desean llegar a Colombia para hablar de la situación de los suyos con el presidente Juan Manuel Santos.

Por ello y para recaudar fondos pensaron en una rifa para costearse pasajes y estadía.

Una licuadora y una sanduchera son los premios de la rifa que organizan las dos familias. Una imprenta de Santo Domingo les donó 2.000 boletos, que los venderán a $ 1 cada uno. El sorteo será el domingo 3 de junio en una calle de su barrio. Un artista local se les unió y les prestará la amplificación para animar el evento.

Elvia Villacís, hermana del secuestrado, cuenta que hasta el cierre de esta edición no tenían acercamiento con el presidente Lenín Moreno ni con los ministros del Interior ni Defensa. “El miércoles que pasó me reuní con la ministra Rosana Alvarado, pero no me dijo nada porque el presidente ni siquiera nos busca para saber cómo estamos”, manifiesta.

La madre de Óscar afirma que ante la falta de información por parte de los ministros sobre la situación de su hijo y de la novia de este, decidió viajar mañana a Ipiales, Colombia, a colocar la denuncia en la Fiscalía de ese país. “Aquí nadie me dice nada, me toca viajar allá para ver si alguien nos escucha”.

El viaje a Colombia para llegar al presidente Santos lo harían luego de la rifa, ya que tendrían que ir a Bogotá y hospedarse en la capital colombiana. “Esperamos vender muchos boletos para contar con el dinero, saldremos a la calle a decirle a la gente que nos colabore”, cuenta la hermana de Óscar.

Elvia agrega que han habilitado una cuenta en la cooperativa 29 de Octubre con el número 4501367420, a nombre de Elvia Villacís Gómez, para recibir donaciones. En casa su madre no trabaja y ella perdió su trabajo como ayudante de cocina, por los viajes que debe realizar para saber sobre su hermano y cuñada. (I)