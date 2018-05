En California, una marea roja ilumina olas de varias playas

San Diego -

Una marea roja está causando fulguraciones en el oleaje en algunas partes en California.

Una proliferación de algas llenas de plancton luminiscente ha estado iluminando las aguas en el área de San Diego desde La Jolla hasta Encinitas desde el lunes. Es un tramo de 29 kilómetros (18 millas). Los microorganismos brillan a lo largo de la superficie de la ola cuando se estrella junto a la costa.

El oceanógrafo Michael Latz le dijo al diario The San Diego Union-Tribune que la última marea roja fue en septiembre del 2013. Agregó que los científicos no pueden predecir cuándo ocurren y no entienden realmente la dinámica. (I)