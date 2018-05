Asamblea pide cooperación a evaluación de Consejo de Participación Ciudadana transitorio

Quito -

Tras un acalorado debate, la Asamblea Nacional aprobó con 91 votos a favor una resolución que resalta y respalda la gestión del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) transitorio en el proceso de “institucionalización”.

Exhorta a las diferentes funciones del Estado a que cooperen en el proceso de evaluación, y solicita al Consejo Transitorio que informe de manera periódica y permanente a la Asamblea acerca de las “acciones y procedimientos realizados y por realizarse para dar cumplimiento al mandato popular del 4 de febrero de 2018”.

El documento fue aprobado al día siguiente que el presidente Lenín Moreno presentó su apoyo al organismo de transición encargado de evaluar a las autoridades de control.

Ese apoyo público de Moreno habría influido en el cambio de postura del bloque de Alianza PAIS, que días atrás pedía aclaraciones sobre el accionar del Consejo respecto de las designaciones temporales de los titulares de la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo y de la Superintendencia de Economía Popular.

La preocupación de AP llevó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) a convocar ayer a las 17:00 a una reunión con el presidente del Consejo de Participación transitorio, Julio César Trujillo, y los jefes de las diferentes bancadas.

Esa reunión no anuló la decisión de la Comisión de Justicia de pedir la comparecencia de Trujillo para que informe sobre el sustento jurídico de sus resoluciones en torno a las evaluaciones.

La presidenta de la Mesa, Marcela Aguiñaga (Revolución Alfarista), aclaró que aquella realizará al CPC un control político y no administrativo, como el aplicado por el CAL.

Asimismo la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión (AP), dijo que con la aprobación de la resolución se está renunciando a la capacidad fiscalizadora; y “que sin duda alguna nadie tiene patente de corso para hacer lo que le da la gana, todos debemos cumplir la Ley, y de ser necesario la Comisión de Fiscalización pedirá información”.

La primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla (independiente), tildó a la resolución presentada por los legisladores César Litardo (AP) y Luis Pachala (CREO) de “vergonzosa y sumisa”,

Dijo que son pocos los legisladores que frontalmente reconocen que el CPC está cometiendo excesos, pero no lo dicen porque “el costo político es demasiado alto”.

Henry Cucalón (PSC) advirtió que quienes hoy reclaman sobre el accionar del Consejo lo que quieren es impedir la labor que el pueblo le dio en las urnas en la pasada consulta.

Litardo destacó que la resolución aprobada no constituye un voto de confianza al Consejo transitorio, sino para el pueblo ecuatoriano. (I)

La tarea de evaluación la cumpliremos a cabalidad, no habrá institución que esté sujeta a evaluación que no sea evaluada; trataremos de cumplir de la mejor manera”.

Julio C. Trujillo, presidente del CPC