Desborde de riachuelo arrasó con una vivienda en La Maná

La Maná -

Este miércoles, cercade las 06:00, en el recinto San Ramón, parroquia Pucayacu de La Maná, provincia de Cotopaxi, producto de la lluvia que cayó en la zona hizo que se desborde un riachuelo y que por la correntada lleve todo lo que encontraba a su paso.

De acuerdo al informe que proporcionó la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) el desbordamiento fue muy cerca de la escuela de educación básica Ricardo Vásquez, pero que no hubo ninguna afectación al plantel educativo.

No obstante, el desbordamiento del riachuelo produjo la afectación de una vivienda de madera, la que no habría estado habitada, por lo que no se presentó ninguna víctima mortal.

Se informó que se coordinó con la Unidad de Gestión de Riesgos de La Maná, así como con la Policía Nacional para adoptar las medidas de seguridad pertinentes con el fin de evitar consecuencias mayores.

Por otra parte, la SGR informó que también la carretera Pangua-La Maná, también en la provincia de Cotopaxi, se interrumpió al paso vehicular porque nuevamente hubo un deslizamiento en el sector de Alámbulo.

Maquinaria del ministerio de Transporte y Obras Públicas, así como del gobierno provincial de Cotopaxi, se dispuso para que realice la limpieza del material acumulado con el fin de habilitar el paso vehicular. (I)