Trabajadora sexual denuncia agresión de futbolistas

Una mujer de 26 años que se desempeña como trabajadora sexual presentó esta madrugada en la Fiscalía una denuncia contra jugadores de Emelec, quienes -según su escrito- la contrataron y le habrían pegado cuando ella se iba y cobraba por sus servicios.

Ella acudió a denunciar el hecho junto a su madre y padastro. Presentaba un golpe en su rostro y manifestó que tenía más moretones en el cuerpo.

En la denuncia relató que a las 23:00 de ayer domingo la recogió "un jugador alias Gacela" en la calle Elías Muñoz Vicuña (Atarazana) y la contrató por horas. "Primero me llevó a la urbanización La Joya, recogimos a seis jugadores de Emelec, de los que recuerdo y conozco son M. DJ. y C.M. (que ya no entrena con Emelec por inhabilitación de la FEF) luego fuimos a la 25 y la A a libar y ahí conocieron a otras chicas, luego de dos horas nos fuimos todos a la casa de C.M. por Sauces".

El recorrido terminó, según la denunciante, en un motel de la vía a Daule. "Allí tuve relaciones con M. DJ. y C.M. mientras otro tipo me grababa con un celular". "Una vez que todo terminó les pedí que me cancelaran y me dijeron que no podían porque se les había perdido el dinero, les indiqué que entonces llamemos a la Policía para que nos revisen y entonces se enfurecieron y empezaron a agredirme", denunció.