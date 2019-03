Dieter Koehn, un banquero con carisma

Dieter Koehn Campos tiene sangre alemana y ecuatoriana, su relación con Ecuador se la debe a su padre, Gerhard, quien llegó al país en 1939 huyendo de la Segunda Guerra Mundial que amenazaba la vida de sus padres, porque tenían sangre judía.

En ese conflicto mundial el papá de Dieter perdió a dos tías en los campos de concentración, donde fueron llevados millones de judíos para trabajar y luego ser eliminados en los hornos crematorios.

“Mi padre vino de joven (a Ecuador) y comenzó a trabajar como empresario, le fue muy bien”, dice Dieter, quien vive en Samborondón y desde hace 17 años trabaja en el Banco del Austro, donde es el gerente regional.

Sentado en las oficinas del banco, en las calles 9 de Octubre y Boyacá, rodeado de los retratos de sus hijos, su esposa y toda su familia, recuerda esos episodios de la guerra que los conoció por su padre y que ahora están muy lejanos, pero forman parte de una dolorosa historia.

El banquero nació en Guayaquil, pero se fue a Alemania cuando tenía cinco años y vivió allá diez años con sus padres y sus hermanos, en una etapa en la que además de los estudios y la vida cotidiana estuvieron los juegos como el fútbol y el jockey. Cuando volvió no hablaba español, lo había olvidado, pero luego aprendió y hoy, al escucharlo, cualquiera pensaría que es un guayaquileño más, porque no tiene acento alemán.

Con mucha jovialidad y sin guardarse detalles sobre su vida cuenta que escribe bien el español, sin faltas ortográficas.

Hoy su vida transcurre entre su oficina, reuniones, visitas a empresas, almuerzos de negocios, pero también en su hogar con su segunda esposa, Adriana Guerrero Burgos, quien también está vinculada al sector financiero del país.

Entre risas dice que ella pertenece a la competencia, es vicepresidenta del Banco del Pacífico. Con ella tiene dos hijos de 11 y 10 años. En su primer matrimonio, que fue de 17 años, tuvo tres hijos que ahora tienen 37, 36 y 34 años.

Además de su esposa y sus hijos, disfruta mucho de trabajar en el huerto que tiene en su casa, sembrando tomates y otros frutos. Lo acompaña su hermano Gerhard que vive al lado y es el segundo de los cuatro varones que tuvo su mamá, la guayaquileña María Campos, más conocida como Mayiye y que este año falleció.

“En mi hogar mi mamá me influyó la alegría, la comunicación. Los alemanes son un poco más estrictos, pero ella me influyó eso”, dice con nostalgia, mientras saca su teléfono y muestra un video de ella bailando y que le hizo poco tiempo antes de que muriera.

“Como buena madre también nos perseguía con la correa. Ella es la que daba la disciplina en el hogar, porque pasaba ahí el mayor tiempo. Cuando estábamos en Alemania, en Hamburgo, ella también llegó a trabajar part time, en un asilo de ancianos, y el resto del día estaba en la casa”, dice.

Cuando volvieron de Alemania vivían en una casa en Urdesa, en la que ahora funciona TV Cable. La casa la compró su padre, quien falleció cuando tenía 49 años y que luego ella vendió.

En esa casa, a la que llegó Dieter cuando tenía tres meses, su madre puso un jardín de infantes que se llamó Pajaritos. “Ella no había estudiado para educadora, pero era una educadora por la universidad de la vida. Tocaba el acordeón, el piano, era una mujer muy alegre”, expresa con orgullo.

Añade que cuando su madre enviudó ellos se volcaron más hacia ella y siempre estaban a su lado. “Éramos como pollitos”, dice con ternura.

Dieter, quien además del español y el alemán habla perfectamente el francés y se siente muy ecuatoriano, terminó su educación secundaria en Guayaquil y después se fue a estudiar en la Universidad de Texas (EE.UU.). “Estudie Administración de Empresas y luego regresé a Ecuador. Siempre tuve la idea de regresar al país, no me interesaba quedarme trabajando afuera, incluso al momento de graduarme del colegio me dieron la oportunidad de trabajar en Lufthansa (compañía aérea alemana) a hacer una carrera en el exterior, pero no sé si fue mi inmadurez, no sé si por ser muy unido de la familia, no acepté”, recuerda.

Su vinculación con la banca empezó con el Banco del Pacífico. También laboró para La Previsora y el Banco Bolivariano. “Comencé como asistente de crédito y analista de crédito y de ahí pasé al Banco Bolivariano como oficial de crédito, con mejor posición y también en la parte económica”, cuenta sobre esa etapa laboral.

Dice que casi toda su vida laboral ha estado ligada al sector bancario, menos un periodo de cinco años cuando trabajó para el sector camaronero.

“Creo que la experiencia en la banca para mí ha sido muy positiva, he llegado a interactuar con gente interna y externa. Mi filosofía siempre ha sido de apoyar a la gente, siempre tratando de solucionarles algún tema o algún proyecto nuevo. Creo que a lo largo de mi vida he apoyado a muchísima gente”, señala sobre el trabajo que ha desempeñado con placer y entrega. (E)