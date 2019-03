Un examen al año puede prevenir la aparición del cáncer uterino

Una vez al año Mabel Barzola se hace una prueba de papanicolaou como un método para prevenir el cáncer de cuello uterino y otras patologías.

Dicha enfermedad es causada, principalmente, por el virus del papiloma humano, que se transmite por vía sexual (oral, vagina y anal).

La mujer contó que adoptó esa medida a raíz de que contrajo matrimonio y dio a luz a sus dos hijas, de 9 y 4 años.

“Incluso, a veces, prefiero hacérmelo (examen) dos veces al año, pero el doctor me recomienda que con una vez al año está bien. Pero yo prefiero hacérmelo un poquito más continuo, porque uno no sabe qué va a pasar de aquí a seis meses”, sostuvo la mujer de 27 años.

En el marco del Día Mundial Contra el Cáncer de Cuello Uterino, Barzola y muchas otras mujeres acudieron el martes al servicio de ginecología del hospital Luis Vernaza. Hasta el viernes el sanatorio mantendrá una campaña preventiva.

Esta incluye consulta ginecológica, papanicolaou, control, entrega de diagnóstico, citología de base líquida, entre otros servicios a bajo costo.

Durante el 2018, en el Luis Vernaza se detectaron 20 casos de cáncer de cuello uterino en 34 atenciones. La cifra aumentó con relación al 2017, cuando hubo 10 casos declarados de 29 pacientes atendidas.

Jorge Aguilar Pacheco, jefe del departamento de Ginecología del sanatorio, sostuvo que el incremento se dio porque cada año aumenta la población femenina que se interesa en someterse a evaluaciones.

El galeno destacó la importancia de la prevención, ya que el virus de papiloma humano supone dos escenarios: de alto y bajo riesgo, según el sistema inmunológico de la paciente.

En el primer caso, agregó, se evidencia aparición de verrugas en las zonas genitales y en el segundo no se registran síntomas y el mismo sistema inmune elimina el virus en dos años.

Aguilar dijo que las más propensas a contraer el virus son jóvenes sexualmente activas.

Por ello, sugirió como medidas de prevención aplicarse la vacuna contra el virus del papiloma humano, entre los 9 y 26 años. La vacuna consta de tres dosis; la segunda se aplica dos meses después de la primera y la última luego de medio año.

El médico recomendó, además, someterse a pruebas clínicas una vez al año, tener una buena educación sexual y utilizar preservativos.

La mañana del martes, Aguilar dio una charla sobre la enfermedad a un grupo de pacientes del hospital.

Factores de riesgo

Infección

Virus del papiloma humano

Jorge Aguilar Pacheco, jefe del departamento de Ginecología del hospital Luis Vernaza, refirió que entre los factores de riesgo para infectarse con el virus del papiloma humano constan tener varias parejas sexuales.

Pruebas

Además, no haberse sometido a un papanicolaou después de iniciar la vida sexual y haberla comenzado a temprana edad (16 años aproximadamente).

"Dicen que cuando uno ya no tiene una vida sexual activa el riesgo disminuye, pero yo hasta el año pasado fui al médico para hacerme los exámenes y estar segura de que tengo buena salud”, Lucía Marín, paciente.

"Yo siempre me he preocupado de hacerme un papanicolaou por lo menos cada dos años. Ahora me detectaron un mioma en el útero, pero estoy con tratamiento y me siento bien, gracias a Dios”, Olga Vargas, paciente. (I)