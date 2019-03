Inglés, cuando un idioma cambia vidas

Nada de lo que me ha pasado hubiera sido posible si no hubiera sido parte de este programa que cambió mi vida, mi mentalidad y mis horizontes, dice contundente Belén Robles, de 25 años, exbecaria del College Horizons, programa de becas del Gobierno de EE.UU., que en Guayaquil lo administra el Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN), desde hace 12 años y hasta la actualidad ha beneficiado a unos 450 jóvenes de la ciudad.

El College Horizons cubre al cien por ciento los 18 niveles de inglés, costo de matrícula, material académico, costo del transporte y está dirigido a jóvenes líderes en sus comunidades con excelentes calificaciones en sus colegios que quieren estudiar inglés y no tienen recursos económicos, indica Andrea Moya, coordinadora del programa, quien puntualiza que es para estudiantes de colegios fiscales, fiscomisionales o particulares cuyo costo sea modesto. Moya precisa que para aplicar deben estar en décimo de básica o primero de bachillerato, “porque el programa dura dos años y medio y el objetivo es que terminen al mismo tiempo el colegio y el CEN para que puedan aplicar a becas universitarias aquí en el país o en Estados Unidos”.

Es decir, los beneficios de ser un becario del College Horizons no se limitan a los estudios del CEN, pues durante y al culminarlos pueden aplicar a otros programas del Departamento de Estado y del Gobierno de EE.UU. “El objetivo de la beca es que sigan becados, que vayan a estudiar a Estados Unidos”, puntualiza Moya.

Robles, por ejemplo, siendo becaria del College Horizons se benefició de varios programas, como de Jóvenes Embajadores, y viajó por tres semanas a EE.UU. a convivir con una familia, luego ganó una beca universitaria, estudió en Indiana Economía en Finanzas y Ciencia Políticas, y hoy es asesora de Education USA, programa de asesoría del Departamento de Estado para estudiar la universidad en EE.UU.

“El cargo de ella no es un cargo cualquiera, tuvo que competir con miles de profesionales en el mundo para ganarlo”, aclara Johnny González, director del CEN, que puntualiza que no basta que sean buenos alumnos, “no buscamos al abanderado, no nos sirve un chico con buenas notas que pasa encerrado en su habitación, sino un chico que impacte, que haga algo por su comunidad para que luego tengan éxito en la universidad”.

De hecho, Robles está muy contenta de que gracias a su asesoría, dos becarios del College Horizons: Chisthoper Berruz, estudie becado Matemáticas en la U. de Bridgeport; y Sergio Ganchala se vaya en agosto a la U. de Miami a estudiar Ingeniería Biomédica. Ellos no solo que ganaron la beca, sino que aplicaron al programa Oportunity, por el que el Gobierno de EE.UU. le paga todos los gastos del trámite y la visa.

Andrés Preciado, de 18 años, recién terminó el CEN y el bachillerato. Es un artista del dibujo, enseñaba ese arte en su barrio, por eso entró al programa, pero admite que no sabía hablar en público y hoy ha superado esa dificultad gracias al programa. Moya indica que la beca no se limita a la enseñanza del inglés, sino que hay actividades extracurriculares como charlas motivacionales, cine, visitas a embajadores, campamentos.

Algunos exbecarios trabajan en el CEN en la parte administrativa o como profesores, como Edder Otoya, quien a los 23 años tiene una licenciatura en Lengua Inglesa de la U. Católica, que lo becó por ser parte del College Horizons. Mientras era becario aplicó al Stdy of the Us Institute, otro programa del Departamento de Estado, y estuvo cinco semanas en Arizona estudiando la historia de EE.UU. “Te cambia la vida, regresas con otra mentalidad, no solo en lo académico”, asegura Eder.

Buenas notas

Los estudiantes que quieran aprender inglés y no tengan recursos, y desean aplicar deben estar preferentemente en colegios fiscales o fiscomisionales, o si son particulares que el costo de la pensión no sea alto; estar en décimo de básica o primero de bachillerato y tener buenas calificaciones.

Líderes

Se busca chicos con perfil de líderes, esto es que hagan alguna labor social en su colegio, comunidad, iglesia, o con algún dote artístico.

Origen

Tendrán preferencia quienes cumplan con esas condiciones y sean, además, descendientes de afroecuatorianos o indígenas.