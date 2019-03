Registro Civil de Guayaquil, Daule y Durán atienden hasta las 14:00, hoy domingo 24 de marzo

Más de trescientas personas fueron atendidas entre las 08:00 y 09:45 de la mañana de este viernes en la sede matriz del Registro Civil, en el centro de Guayaquil. La mayoría, a última hora, llegan para obtener el documento indispensable para ejercer su voto en estas elecciones seccionales.

Julio Gurumendi, de 71 años, fue uno de los usuarios. Él antes no había podido retirar su documento que se había extraviado en un robo. "Tengo una copia pero eso no sirve, ahora quiero votar por el certificado que sirve en los trámites", dijo el adulto que votaría más tarde en el suburbio y que hoy recién sacó el documento; pues no lo había hecho por falta de dinero.

Como él, decenas de usuarios se acercan a las instalaciones para obtener su documento de identidad, requisito en el ejercicio de votación.

En estos últimos días, las cinco sedes del Registro Civil en Guayaquil, Daule y Durán han atendido en jornadas extendidas. Para hoy, las sedes se mantendrán gestionando los trámites hasta las 14:00.

Ayer, sábado 23, se atendieron 8 mil peticiones de cédula de identidad en las cinco sedes de la zonal, estas se ubican en el centro, en la avenida 25 de Julio, Parque California y en los cantones aledaños de Durán y Daule.

Las mujer en estado de gestación, personas con discapacidades y adultos mayores reciben atención preferencial.

Los usuarios también pueden acercarse a las mesas electorales usando su pasaporte. (I)