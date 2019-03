Aspirantes apuntan a solucionar el problema del agua en Durán

Durán -

El déficit de agua para consumo humano marca el primer problema a resolver para los candidatos a alcalde de Durán.

Hay 21 postulantes y este Diario presenta sus planteamientos para superar el desabastecimiento, que en agosto y septiembre pasados empeoró por las afectaciones en tuberías principales. Los moradores pasaron días sin recibir servicio a través de las redes y estuvieron obligados a salir prácticamente a ‘cazar’ tanqueros.

Todos los candidatos a alcalde de una ciudad que registra alrededor de 500.000 habitantes, prometen una planta potabilizadora y tomar medidas paliativas como comprar agua potable a Guayaquil y llevarla a Durán a través de una tubería que cruce el río. Además esperan intervenir el sistema de alcantarillado, avanzar en la legalización de tierras y disponer de centros de rehabilitación ante el consumo de drogas, entre otros aspectos.

Este Diario logró entrevistar a 19 de los 21 postulantes. Así, en los espacios de los dos faltantes, Johnny Neira y Geovanny Rodas; constan enunciados de sus respectivos planes de trabajo presentados al Consejo Nacional Electoral (CNE).

De ellos se trató de conseguir números telefónicos, se buscó contactarlos en la red Facebook, se dejaron mensajes en las páginas que promocionaban sus candidaturas. No hubo respuesta hasta la tarde de ayer.

Los duraneños dicen que esperan solución a sus problemas y no solo ofertas.

Luis Chonillo (Centro Democrático)

Luis Esteban Chonillo Breilh es un empresario de la industria gráfica, sin pasado político, dice él. Se candidatizó por la indignación de vivir en un cantón sin servicios básicos en pleno siglo XXI, sostiene e indica que el problema del agua consta en su plan de saneamiento que incluye un eficiente alcantarillado y recolección de basura.

Relata que primero aumentará el tiempo de servicio para usuarios que tienen redes y que para los que no, enviará tanqueros que cobren por tanque menos de los 80 centavos que fija la ordenanza. Estima en tres años instalar 20 o 25 km de tubería para llevar agua del río a un reservorio en Peñón del Río. “Un agua buena, no salobre, no contaminada con químicos de la agricultura”, sostiene y agrega que utilizando una planta de separación de residuos podrá potabilizarla y distribuirla por las redes.

También prevé legalizar zonas de la 5 de Julio, El Arbolito, 288 hectáreas, luego seguir con un plan habitacional.

Pilar Medina (Unidad Popular)

Ana del Pilar Medina Mercado, abogada, comisaria de Policía en el 2014 y servidora municipal en los primeros meses de la actual administración, dice que construirá una planta potabilizadora con financiamiento nacional e internacional. Comenta que su plan abarca el sistema de alcantarillado, el cual, agrega, deberá pasar por una auditoría para establecer puntos obsoletos.

Medina asegura que lleva 20 años viviendo en la cooperativa 28 de Agosto 2, que ha sufrido por las inundaciones y que por eso también se enfocará en el relleno de calles. Dice que ha hecho mucha labor social, ofreciendo asesoría gratuita. Y habla también de edificar un centro de rehabilitación de drogas, puesto que cree que habría una pandemia en Durán. “No es quitarles solo la comida sino que habrá psicólogos, sociólogos, médicos”, destaca y agrega que los usuarios recibirán capacitación en oficios para luego así “reinsertarlos a la sociedad”.

Jorge Zambrano (Sociedad Patriótica)

Jorge Geovanni Zambrano Silva es dueño de una camaronera en la isla Puná y en la actual administración municipal trabajó nueve meses en la Dirección de Terrenos. Asegura que constituirá una empresa público-privada para impulsar la obra de una planta potabilizadora en Peñón del Río y sostiene que hay empresarios interesados en el proyecto. Dice que con un presupuesto municipal de $ 105 millones no podría solventar los $ 400 millones de la potabilizadora y de la planta de tratamiento de aguas residuales, que por ello la empresa público-privada atraería a los inversores.

Zambrano dice que aliado a los empresarios podría generar para los duraneños 4.000 plazas de trabajo al año, puesto que pediría un porcentaje mínimo de personal oriundo del cantón. Menciona que ello tendría efecto en la reducción del consumo de drogas y de la violencia intrafamiliar. “Con eso estamos cambiando la forma de vivir de algunas familias”, subraya.

José Solís (Ecuatoriano Unido)

José Germán Solís Moncada dirige la Liga Deportiva Cantonal de Durán.

Con un historial en torneos de fútbol, karate y voleibol, este ingeniero agrónomo formado en la U. Zamorano, en Honduras, prevé “invertir lo más que se pueda” en mejoras del servicio de agua, a la par que examina el proyecto que ejecuta la actual administración.

“No se han construido los cuatro pozos que estaban contemplados”, dice y sostiene que tras la revisión definirá el plan “para hacer en cuatro años lo que no se hizo en 20”. Agrega que incluirá obras de alcantarillado, ya que el sistema, expone, está al borde del colapso.

Solís dice que fomentará el empleo abriendo un centro de capacitación para preparar la mano de obra que requieran las industrias y así “enganchar el trabajo (...) hacia los ciudadanos de Durán”, la quinta ciudad con más industrias del país, manifiesta. Habrá una base de datos a disposición de las empresas, promete.

Alexandra Arce (Compromiso Social)

Alexandra Manuela Arce Plúas aspira a la reelección para dar continuidad al proyecto de agua potable y luego de ejecutar una primera fase que consistió, resume, en la instalación de un acueducto, la construcción de dos reservorios y la rehabilitación de tres más.

Descarta que al término de cuatro años más, Durán tenga agua de manera ininterrumpida. Dice que los cuatro pozos adicionales que se cavan en la parroquia El Chobo (Milagro) servirán para dar un día más de servicio, “no los siete días, es imposible”, dice tajante.

Arce, candidata de otra tienda política respecto a su primera postulación, destaca la contratación del plan maestro que definirá aspectos de una planta potabilizadora y de una de tratamiento de residuos sólidos. Dice que ha entregado 13.000 escrituras y que prevé sumar 20.000 en un segundo ciclo. Comenta que dar títulos obliga a dar servicio. De ahí que el suministro de agua se mantenga insuficiente, refiere.

Dalton Narváez (Social Cristiano-Madera de Guerrero)

Dalton Rafael Narváez Mendieta fue alcalde de Durán entre el 2009 y 2014. Critica el que llama retraso de tres años en la ejecución del proyecto de agua potable. Asegura que él dejó listos los estudios y que estos incluían cuatro pozos adicionales en El Chobo para aumentar el caudal. Dice que los concretará y rehabilitará el acueducto antiguo para “reparar el nuevo”.

Narváez, economista, cree que la administración actual pudo haber cambiado las redes de agua en El Recreo. Menciona que dotará a Durán de plantas de tratamiento de aguas servidas, que él dejó estudios sectorizados. Una estará, dice, en El Recreo, donde existen lagunas de oxidación. “Si no hubiese dejado limpias las lagunas en el 2013, la cooperativa 28 de Agosto estaría flotando”, remarca y señala que el nivel freático incide en el rebosamiento de pozos sépticos.

Menciona que analizará el contrato de recolección de basura recién firmado.

Leonidas Cevallos (Ecuatoriano Adelante)

Leonidas Jacinto Cevallos Carvajal ha sido por tres ocasiones director de Salud de Durán, la primera vez hace dos décadas. Dice que 34 años de corrupción administrativa han impedido que Durán tenga planta de agua y que aún padezca por alcantarillado y legalización.

“Se han perdido íconos como la Feria de Durán”, menciona e indica que proyecta una planta entre los recintos Los Ángeles y Las Delicias porque allí el agua del río Babahoyo, según él, es menos salobre. Refiere que la obra costaría entre $ 90 millones y $ 110 millones, y que a través de la ozonificación se obtendrá “agua no solo potable sino saludable”. “El ozono tiene una propiedad bactericida 3.000 veces más que cualquier antibiótico”, detalla. Cree factible que los usuarios cubran en diez años el 50% de la obra, al pagar sus facturas. Para el resto pretende obtener un crédito foráneo no reembolsable.

Otro aspecto es la legalización, para poder así después servir con obras, dice.

Viviana Macías (Unidad es Pueblo)

Gladys Viviana Macías Mosquera maneja un restaurante y un bar en Durán, de ahí que proyecta un parque Histórico con locales comerciales, comedores, piscinas y demás áreas. Pero primero prevé paliar el déficit de agua en el cantón comprando líquido a Guayaquil y para ello planea instalar una tubería que cruce el río. Y en una primera fase de solución definitiva pretende tener operativa una planta de agua. “Hay que hacer varias”, dice al remarcar que en cuatro años de gestión no se superaría el 100% del problema.

Dice que a la par de abrir calles para instalar redes se cambiarán ductos de alcantarillado. “En la Primavera 1 los desagües están tapados, el agua sube a la rodilla”, admite sobre la situación de su sector de residencia.

Macías señala que edificará un centro de rehabilitación de drogas, “para tratar de solucionar el problema social” del consumo de sustancias ilícitas, dañinas y que generan dependencia.

Alfredo Arboleda (Fuerza Ecuador, CREO, MST)

Luis Alfredo Arboleda Coello, empresario, candidato a alcalde por tercera vez, prevé colocar tanques elevados en diversos puntos de Durán para distribuir agua de manera sectorizada. Señala que es una medida paliativa, diseñada por una universidad. Dice que una vez dentro del Municipio podrá conocer la realidad del proyecto que ejecuta la actual administración para así “aplaudir lo que está bien” y tomar correctivos en otros aspectos. “Lo vamos a hacer con la técnica, conocimiento y corazón”, menciona.

Cree en el diálogo con industriales para promover las plazas de trabajo que reactiven la economía. “Se comenta que Durán es la quinta ciudad industrial, pero no hay desarrollo si la población no está activa, si está en extrema pobreza. Esto trae inseguridad, nos resta de que haya planes de inversión”, dice y agrega que recurrirá a la Iglesia para canalizar ayudas a grupos vulnerables, como adultos mayores y jóvenes sumidos en el vicio de la droga.

Margarita Patiño (Justicia Social)

Yesenia Margarita Patiño Gómez dejó la concejalía de Durán para postularse a la Alcaldía. Es economista. Habla de potenciar el servicio de agua con más caudal para la población que dispone de redes, equivalente al 50% de familias; y de contar con una flota de tanqueros municipales para servir a zonas sin infraestructura. Dice que en tres años máximo tendría un plan maestro para dar fin al desabastecimiento y que este definirá dónde conviene una planta. Adelantar algún sitio posible sería divagar, recalca y critica que tres administraciones no hayan elaborado un plan maestro. Asegura que tuvieron $ 70 millones en total para hacerlo.

Considera pertinente crear la empresa pública municipal de la economía popular y solidaria para, con ayuda de líderes comunitarios, “aterrizar las políticas públicas” de servocios-beneficios en favor de la comunidad. “Conozco el perfil de las mujeres, de los adultos mayores, de los jóvenes; sé cuántas personas con discapacidad hay, los tengo georreferenciados”, expresa.

Lupe Marín (Izquierda Democrática)

Lupe Margarita Marín Ponce, lideresa barrial, abogada, vinculada a un organismo de defensa de derechos humanos, planea declarar a Durán en emergencia sanitaria por el supuesto consumo de agua contaminada. “Está más que meramente demostrado”, señala y asegura: “Tomamos agua entubada, nunca fue potable, y actualmente está trayendo consecuencias, enfermedades”.

Dice que en cuatro años tendría lista una planta potabilizadora en Peñón del Río, donde refiere que el agua cruda registra menos salinidad. Anticipa que instalar redes para la cobertura del 100% de familias tomará más de cuatro años.

Promete construir una planta de tratamiento de desechos sólidos y avanzar en la legalización; además de edificar una guardería en la explanada cercana a su casa, utilizada como botadero de basura, que está en la ruta del ferrocarril. Esto, para no afectar al turismo en ese sitio lindante a El Recreo. Habla de convertir a Durán en una ciudad puerto.

Rodolfo Ostaiza (Partido Socialista)

Washington Rodolfo Ostaiza Zambrano, comerciante, dice que con cuatro plantas pequeñas estabilizará el servicio de agua hasta concretar la “gran planta” para el cantón.

Refiere que un estudio determinará si captan agua dulce del río Babahoyo o de una vertiente existente en la isla Santay. Cree que ya deben tener una fuente que no sea la parroquia El Chobo, en Milagro.

Espera tender redes en todo Durán y contar con una flota de tanqueros municipales para servir en asentamientos. Asegura que los tanqueros actuales suponen un negociado. Refiere que la corrupción, que aquel “cuánto hay”, ha privado al cantón de contar con un hospital universitario, entre otras obras de las que presuntamente años atrás ya estaban listos los estudios.

Habla de promover un balneario “tipo Hawái” en la isla Santay para generar fuentes de trabajo y ofrecer la gastronomía nacional. “Allá tenemos el ambiente”, avizora.

Darío Barzola (Pachakutik)

Javier Darío Barzola Reyes es cantante y prevé construir una concha acústica a la bajada del puente, del lado izquierdo, para promover, expresa, conciertos semanales auspiciados por el Municipio, con comedores en una especie de ferrocarril. “Será el malecón de la fritada”, expone.

Planea concretar un fideicomiso con una empresa española para edificar una planta de agua en Peñón del Río que produzca líquido purificado con un registro de 7,5 de Ph. Cree que el fideicomiso es la vía para recuperar dinero.

Habla de la necesidad de legalizar zonas como Los Helechos y 288 hectáreas para tranquilidad de posesionarios, y de instalar 300 cámaras que ayuden a identificar al “ladrón del barrio”. Promete impulsar un plan de vivienda con apoyo de la banca y habilitar un portal web para que los duraneños carguen sus hojas de vida, además de construir un centro de capacitación con miras a formar microempresarios que puedan acceder a créditos.

Johnny Neira (Democracia Sí)

Johnny William Neira Mora planea crear una empresa pública municipal, o de economía mixta, para ejecutar obras de agua potable y alcantarillado. “Impulsaré la construcción integral del alcantarillado sanitario y pluvial, ya que la mayoría de las enfermedades son provenientes de la insuficiencia o falta total del servicio de alcantarillado”, expone en su plan presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Refiere que gestionará recursos con el Banco de Desarrollo y el Consejo Provincial, a los que sumarán los del Municipio.

Agrega que ejecutará un plan de legalización de tierras y que buscaría un convenio con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para “entregar un bono de titularización de la tierra”, a favor de “personas de escasos recursos económicos”.

Indica que ejecutará un plan emergente de vivienda popular, con responsabilidad tripartita entre el Gobierno, empresa privada y Municipio, y que será impulsado por el área de Planificación Urbana.

Luis Baquero (SUMA)

Luis Jacinto Baquero García es dueño de una constructora y dice que acumula más de 25 años de experiencia en su campo. Apunta a mejorar el servicio de agua en el primer año con distribución sectorizada desde los reservorios de Peñón del Río y San Enrique. Dice que luego instalará plantas potabilizadoras en cada punto, que ello es parte de un megaproyecto que incluye la renovación y ampliación de las redes de agua para consumo humano, de aguas servidas y de aguas lluvias, además de legalización de tierras, entre otros aspectos.

Sostiene que impulsará una nueva feria internacional con fines turísticos y para convertir a Durán en la segunda ciudad industrializada, con fines de generación de empleo.

Habla de concretar un parque de la Juventud para la práctica deportiva bajo la guía de instructores, y menciona que ello incluiría servicios médicos, de nutrición, incluso estudiantiles. “Que Durán se vuelva a convertir en cuna de campeones”, refiere.

Alfonso Córdova (Juntos Podemos)

Alfonso Ramón Córdova Jurado ha sido jefe político de Durán y edil del cantón, además estuvo vinculado, afirma, al Municipio de Guayaquil y a la Gobernación del Guayas en calidad de asesor. Critica que dos administraciones no hayan podido elaborar estudios que apunten a solucionar definitivamente el déficit de agua.

Menciona que primero compraría agua a Guayaquil para dar servicio las 24 horas en las zonas que disponen de redes. Habla de instalar una tubería que cruce el río. De ahí prevé declarar la emergencia sanitaria para contratar los estudios de agua y de alcantarillado. “Estos indicarán si el camino es una empresa mixta, privada, o de vuelta al Estado”, dice.

Planea expropiar terrenos para generar al año 2.000 lotes con servicios, pues cree que ante el déficit de soluciones habitacionales dos familias suelen ocupar la misma casa. Promete entregar raciones alimenticias a grupos vulnerables. Ya lo efectúa hace seis meses.

Sheila Reyes (Alianza PAIS)

Sheila Yelena Reyes Peñafiel dejó la concejalía para postularse a alcaldesa. Egresada en Derecho, dice que a través de una alianza público-privada contratará la obra de una planta potabilizadora que estaría ubicada en Peñón del Río. Menciona que con cerca de 68.000 metros cúbicos al día podrá suplir el déficit del servicio. “Creemos que las alianzas público-privadas serán un eje transversal de la administración”, señala.

Comenta que el plan incluye el cambio de redes y puesta de medidores, así como la intervención del alcantarillado. “El Recreo tenía 20.000 casas, ahora hay más y por eso colapsa (el sistema)”, expresa.

Al exponer que su administración será solidaria, justa y humanitaria, indica que construirá la Casa del adulto mayor, ya que considera que un gran porcentaje no tiene cobertura médica ni otros servicios. Planea edificar una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia, además de un centro de artes y oficios.

Édgar Salazar (Concertación)

Édgar Adrián Salazar Cássula, abogado, prevé instalar diez tanques elevados con capacidad de 500 metros cúbicos para mejorar el servicio de agua, a la par que a través de una empresa mixta contrata la obra de una planta potabilizadora que situaría en Peñón del Río. Promete potenciar los sistemas existentes.

Promotor de una marca de productos de cuidado personal, dispone del proyecto Casa Cultural Barrial, enfocado, explica, en la generación de empleo, provisión de agua y de servicios de salud. Habla de contar con líderes barriales para ubicar casas en las que capacite a emprendedores, de que estos dirigentes guíen la distribución de agua y refieran sobre casos de adicción a drogas. “Tendremos dos centros de rehabilitación”, menciona y agrega que habrá servicios de salud preventiva.

Dice que apoyará al agricultor con insumos, dentro de una versión rural de su plan Casa Cultural.

José Cortez (META)

José Javier Cortez Bone, licenciado en Hotelería y Turismo, prevé instalar tanques elevados para paliar el déficit de agua en el cantón.

“Solucionar el problema no es cosa sencilla, pero se necesita paliar tan caótica enfermedad”, relaciona y agrega que luego contratará la construcción de una planta potabilizadora, cuyos estudios determinarán el punto de captación de agua cruda, ante la salinidad por efecto del agua de mar.

Señala que buscará “dar solución inmediata” al tema legalización de tierras, para la tranquilidad de posesionarios impedidos de efectuar mejoras en sus casas por el riesgo a desalojos.

Remarca que primero es la legalización, que es el modo para que las obras vayan en orden. Promete un desarrollo integral del cantón.

“En el alcantarillado también tenemos que trabajar, como en el arreglo de calles, la legalización”, remarca.

Giovanni Rodas (Movimiento Luis Rodas Toral)

Carlos Giovanni Rodas Ramírez expone en el plan de trabajo presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE) problemas principales que afronta Durán.

“Existe un desabastecimiento de agua potable por no contar con su propia empresa purificadora de agua. No cuenta con agua los 7 días de la semana, lo que ha causado serios problemas y molestias...”, menciona.

Además cita: “Existen muy pocos centros para ayudar a las personas que padecen necesidades, como son asilos y centros de capacitación para integrar a estas personas a la sociedad”.

Añade: “Se presenta un problema vehicular en muchos sectores de Durán, debido a la falta de una buena señalización. Mejorar la forma de los reductores de velocidad y dar mantenimiento a las calles en mal estado”.

También dice: “Durán no tiene un hospital maternidad (...) para atender a miles de mujeres duraneñas”.

Miguel Santos (Durán puede más)

Miguel Ernesto Santos Burgos era asesor legislativo en el 2016, pero dejó su trabajo para ir a estudiar a España. Abogado, planea instalar 20.000 tanques elevados para dar agua en zonas sin redes, con el concurso de tanqueros municipales. Prevé comprar agua a Guayaquil o a Samborondón para aumentar el caudal en sectores con tubería.

Dice que construir la planta potabilizadora tomaría dos años, que 50.000 metros cúbicos al día supliría el déficit en un cantón con 450.000 habitantes, recalca e indica que habrá un “cuarto reservorio” en Los Helechos.

Habla de ejecutar un plan de protección social y detalla que incluye una maternidad municipal y un centro hospitalario de atención de adicciones. Agrega que con los barrios definirá estrategias de seguridad. Promete 20.000 fuentes de empleo directo con la inversión pública y convenir con la empresa privada beneficios a cambio de contratar a más duraneños. (I)