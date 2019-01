Roberto Passailaigue: ‘Autonomía no puede alegarse para defender corrupción’

Antes de la resolución del Consejo de Educación Superior (CES), Roberto Passailaigue, el rector e interventor de la Universidad de Guayaquil, evaluó sus 90 días dirigiendo a la institución que enfrenta su segunda intervención en menos de cinco años. Estos meses, el rector no renovó 300 contratos ocasionales y ha denunciado malos manejos de administraciones anteriores.

¿Cómo calificaría la actual situación de la Universidad con los casos denunciados?

Es lamentable la situación en la que se encuentra la Universidad. Si en el 2013 existieron causales para la intervención, esas mismas causales no han desaparecido y están latentes, vigentes, pero empeoradas, agravadas. Nos percatamos de que muchos de esos problemas vienen de la intervención del 2013 y todo lo que de ahí parte.

Docentes y servidores creen que el Consejo Universitario (suspendido) debería cogobernar la U. ¿Cree que sigue politizado?

Está totalmente politizado. Parte del éxito que podría tener esta intervención es la suspensión de todas las autoridades. Si se entrega tal como está, viene lo mismo porque está enraizada la politización y todos los estamentos están tomados por los últimos que ejercieron la administración universitaria.

Usted ha dicho que cada facultad tiene su sistema informático no unificado, ¿eso en qué afecta?

La U. de Guayaquil no tiene un sistema centralizado de información, la información está desperdigada, regada por todos lados y, obviamente, no es confiable. Por eso es que se dan tantas irregularidades cuando estudiantes se quejan de que no les aparecen notas, les cambian notas y muchos problemas de sistemas académicos.

¿Qué han detectado estos meses en ese sistema?

Negligencia total. Un ejemplo: en Jurisprudencia hay 800 títulos represados porque no pueden procesar si es que los estudiantes han dado o no sus prácticas preprofesionales. Unos dicen que sí han dado, otros que les pedían dinero, otros que compraban certificaciones. No tenemos evidencias de aquello. Se han dado instrucciones a la secretaria y decano, y el resultado no es positivo, esto hará que tomemos medidas más efectivas estos días.

¿En sus investigaciones de información han notado mala actitud de servidores o bloqueo para dársela?

No hemos notado, hemos evidenciado. La información se entrega de forma errónea, incompleta o sencillamente dicen que no hay. Ya antes la Contraloría General se quejó en varios informes de que no existía documentación y no había archivos confiables...

Sobre el registro de títulos, hay alumnos que se han graduado y aún esperan registro de títulos...

Efectivamente, el vicedecano, que debería controlar la parte académica, parece que no lo había hecho bien y no existe documentación o están documentos sin firmas y eso hacen problema en la entrega de títulos porque nosotros estamos revisando que se cumpla... No hay informes de profesores, ni directores de carrera.

Sobre las denuncias presentadas (anomalías en 33 obras), ¿esperaban eso?

Más que denunciar es dar nuestro criterio sobre la evidencia de las denuncias ya existidas antes de nosotros. Estamos verificando, estamos viendo que es verdad. Eso enviaremos a la Contraloría. A cuenta de autonomía universitaria la administración anterior no daba información a nadie. La autonomía no puede alegarse para defender o solapar corrupción...

En la junta consultiva se mencionó de casos de abuso sexual en la U. ¿Qué casos han conocido?

He conocido un caso de acoso sexual que se ha enviado a la comisión del debido proceso que investiga el caso... Una estudiante acusaba a un profesor de que no pone notas y les invitaba a salir y cosas por el estilo... Sé que en otras áreas se da lo mismo, pero acá, como rectorado, no me han llegado esas denuncias aunque verbalmente me han dicho varias personas. He dicho que presenten la denuncia para actuar. Lo que se ha dicho en esa junta es que en los alrededores (de la U.) ha habido asaltos, atentados contra el pudor, violaciones...

Usted calificó de ‘nefasto’ el futuro de la U. si no se amplía la intervención, ¿qué acciones urgentes seguirán si se prorroga?

Todo es urgente. Básicamente mantener la tranquilidad y calma a toda costa, no se permitirían atropellos, no se perjudica a estudiantes en lo académico. A los profesores y trabajadores se respetarán sus derechos, pero los que están con irregularidades no pueden seguir...