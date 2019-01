Réditos dejaron los monigotes en la 6 de Marzo

Movimiento comercial y turístico

Mafalda y sus amigos Manolito, Felipe, Susanita, Libertad y Miguelito, personajes de la reconocida tira cómica argentina, posaban para las fotos de grandes y chicos, en uno de los cuatro escenarios montados por los Albán Rivas, quienes llevan 20 años elaborando años viejos.

Una de las aceras de la calle 6 de Marzo y Letamendi se transformó en el rincón preferido para las fotos de visitantes, pues además de la compra de monigotes dio buenos réditos económicos a los artesanos para iniciar el nuevo año. Muchos buscan financiar diversos gastos con esta actividad en paralelo a sus labores cotidianas del año.

“Trato de ganar publicidad para tener trabajo el resto del año. No solo hago monigotes, hago trabajos para estands y empresas con ferias”, dijo Eddy Albán. En el montaje de cada escenario gastó $ 500, citó.

“Nos hemos quedado hasta las dos de la mañana, nos ha ido realmente bien, han venido más de mil personas”, agregó su esposa Jéssica, quien cobraba $ 1 por foto y vendía 200 monigotes entre $ 15 y $40.

Además del escenario de Mafalda, que fue un pedido para un cumpleaños, esta familia elaboró en su su taller en Argentina y 6 de Marzo más escenarios de ET, Jack Sparrow y la alfombra roja de Hollywood.

Las historias positivas se replicaban en los artesanos, como en 6 de Marzo y Calicuchima. Allí, los personajes de la cinta Coco motivaron 300 fotos al día, según su creadora Meri Molina. Ella agradecía la memoria de su madre fallecida que en un sueño, según dice, la motivó a volver al oficio que sigue en paralelo con su actividad de conductora de expreso escolar.

“Tenía tres años y medio de que no elaboraba porque ella me ayudaba aquí, tuve un sueño con ella, me dijo que ‘hiciera el Coco con fe’; no esperaba tanto acogida”, relató. Usaría los fondos para los meses en que no hace expreso por las vacaciones escolares.

Otro artesano, Marcos Martínez, quien se dedica a las artes gráficas en el año, auguró completar la venta de diez años viejos gigantes tras vender 400 entre pequeños y medianos. Con los $ 5.000 de ganancias pagaría la mitad en lo invertido.

“En sí uno para hacer los muñecos se mete a préstamos, porque a veces hay y no hay, debo devolver y pagar la mensualidad del colegio de mi hijo”, agregó Jonathan Alarcón, ebanista que fabricó 25 muñecos con una inversión de $ 500. El domingo aún esperaba vender 20 monigotes a $ 130.

En cambio, Elvis Domínguez ya tiene sus clientes fijos y consideró muy alentador que cada año más personas de toda clase social y extranjeros los feliciten por sus obras. Por 20 monigotes esperaba ganar $ 2.000, eso usaría en caso de no tener trabajos de ebanista este año. (I)

Este año hicimos la misma cantidad de años anteriores, el dinero nos sirve para recuperar lo invertido y reinvertir en material; se compran materiales del próximo año y otra parte para el gasto en el hogar”.

Me ha ido bien cuando he vendido los años viejos, pero este año que hice para las fotos me ha ido mejor. Yo hago expreso escolar, el ingreso sirve para los primeros meses que hay vacaciones escolares”.

Es bonito cuando la gente se sorprende viendo algo que nunca ha visto. Vino una señora, se quedó viendo los muñecos y por poco me abraza con sus halagos, es algo impresionante”.

La foto es muy importante, así nos sale más trabajo, conocemos más personas del medio, prensa y nos damos a conocer. El dolarito sirve para el gasto diario, este año ha sido mejor”.