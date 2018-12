Municipio de Guayaqui entregará títulos de propiedad a moradores de Socio Vivienda

El Ministerio de la Vivienda (Miduvi) y el Municipio de Guayaquil acordaron la entrega de títulos de propiedad a los habitantes de Socio Vivienda. Así lo anunció este mediodía el alcalde Jaime Nebot en la sesión del Consejo.

Esto, tras el pedido que el alcalde hizo al ministro de Vivienda, Xavier Torres, para asumir la entrega de títulos de propiedad a los moradores de la urbanización construida por el anterior Gobierno, así como lo hizo con Monte Sinaí, en el sector que le corresponde al régimen.

La Alcaldía procederá a legalizar los terrenos de los moradores de Socio Vivienda 1, 2 y 3.A los ciudadanos que han comprado se les va a entregar el título de propi "edad y se los va a inscribir para que se sientan tranquilos y sean dueños", se indicó este jueves mediante comunicado.

En el caso de permisos de venta posteriores, "no se podrán dar hasta que el Gobierno Nacional cumpla con el trámite de entregar la urbanización debidamente al Municipio", señaló. No se puede recibir hasta que no esté completa, agregó. (I)