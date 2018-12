Rodolfo Chang Hi Fong Con asumió con motivación el rectorado de Copol

Considera a los estudiantes como sus hijos. Es soltero, y a sus 47 años ha recibido un nuevo desafío, el rectorado del Copol, un cargo que asegura le ha dado un giro a su vida.

Rodolfo Chang Hi Fong es amable, sociable, tiene facilidad para comunicarse y una sonrisa que deja entrever la felicidad por su trabajo. “Me siento contento de estar contribuyendo con un proyecto que me es muy familiar, porque yo recibí una formación similar”, expresa.

Estar en el Copol le recuerda al joven lleno de ilusión que llegaba al sector para estudiar Ingeniería en Sistemas en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol); cuenta que empezó trabajando en su rama, pero cuando probó la docencia se quedó atrapado 25 años.

Empezó como profesor de Lógica Matemática en la Fundación Nuevo Mundo y su último empleo en la docencia fue en el Centro Educativo Naciones Unidas (CENU), donde además fue vicerrector académico.

“De pequeño no lo había soñado así, soñaba con armar equipos de computación, programar. El programar una máquina es fácil, lograr tocar la vida de una persona a través de una palabra, de una clase, de un gesto, lo que uno puede hacer como profesor, cambiar la vida de alguien para siempre, eso no tiene precio. Lo que sí sabemos es que para bien o para mal un maestro toca la vida de la gente, eso es lo que me enamoró de la educación”, expresa.

En el primer discurso que dio cuando se presentó a los docentes empezó contándoles cómo se hizo profesor y sus primeras anécdotas. También ha conversado con padres de familia y alumnos.

Este mes está en la etapa de sentar las bases, por ejemplo, a nivel de mallas curriculares para que el estudiante vaya adquiriendo esta mentalidad innovadora y de generar proyectos.

Uno de los retos que se plantea Chang es optimizar las estructuras que ya tienen, físicas y académicas, capacitar a los profesores para que hagan proyectos que incentiven la creatividad de los estudiantes y determinen un sello enmarcado por la innovación. Mientras que, una de las prioridades es que los estudiantes sean las mejores personas posibles y que estén preparados para el éxito en su vida futura, ya sea en el ámbito laboral y universitario, familiar y social”, destaca. (I)