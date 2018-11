Centros médicos privados de Guayaquil registran la mayor deuda estatal

Son 14 clínicas y 7 unidades de Diálisis de Guayaquil a las que se les adeuda $ 126 millones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); y $ 46 millones del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Así lo detalló ayer la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe) que aseguró que en esta ciudad se concentra la mayor parte de la deuda estatal.

Ana Delgado, directora ejecutiva de Achpe, manifestó que el Estado tiene deuda total de $ 223 millones con 40 de los 46 hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis privados que integran esta asociación. Esta deuda viene del 2011, de administraciones anteriores.

Agregó que $ 162,7 millones corresponde a la atención de pacientes derivados por el IESS que equivale a un 73% del total; mientras que $ 54,5 millones, es decir un 24%, por derivaciones del MSP y un $ 6,4 millones, 3%, es debido a la atención con pagos pendientes del Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (Sppat).

Ayer, representantes de los 46 miembros tuvieron su asamblea anual para analizar esta crisis que afrontan las clínicas y hospitales a la deuda estatal.

El Ministerio de Salud Pública informó el miércoles pasado en un comunicado que desembolsó a la Achpe un monto de $ 36.182.172.

Raúl Alcívar, presidente de la Achpe, explicó que han recibido pagos del MSP y del IESS. “Nosotros no estamos negando que no se reciben pagos, la deuda que tenemos registrada es de $ 54,5 millones del Ministerio. Nosotros estamos haciendo énfasis también en los valores pendientes de auditar(que no son reconocidos por el MSP)”, explicó Alcívar.

Añadió que buscan medidas de diálogo con el presidente Lenín Moreno para la solución de la crisis, “no podemos extender esta situación, se requiere agilidad porque se están acumulando”, explicó Alcívar, quien es uno de los representantes de la Clínica Alcívar en Guayaquil.

Delgado, directora ejecutiva de Achpe, dijo que esta situación conlleva al incumplimiento del pago de proovedores, compra de insumos, dispositivos médicos, medicamentos y pago a los profesionales. La Achpe espera reunirse con Moreno la próxima semana.(I)

Deuda IESS

Autoridades de la Achpe indicaron que las ciudades con la deuda más alta son Guayaquil; Quito con $152 millones; Manta, en Manabí, con $ 3,6 millones; y Cuenca con $ 3,4 millones.

Deuda con Hospital

En esta semana el presidente Lenín Moreno dispuso que se otorgue $ 10 millones al Hospital León Becerra.

