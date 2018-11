Internet gratis sube a una hora y media de uso diario en Guayaquil

Para enviar un mensaje de “emergencia” por Whatsapp, descargar archivos para un trámite o simplemente verificar redes sociales se utiliza, en su mayoría, la red de internet de la Alcaldía de Guayaquil que desde este fin de semana duplicará el tiempo de conexión, 45 minutos, a una hora media.

El alcalde Jaime Nebot ayer contó que desde diciembre se implementará el uso de los 90 minutos en distintos puntos, también se ampliará la capacidad de las bandas que proveen el servicio, el campo de cobertura es de 80 metros.

“Es un beneficio para los guayaquileños que están en las calles, habrá mejor conexión y mayor tiempo”, expresó Nebot.

Gloria Sánchez, agente turística explicó que con los 45 minutos a veces sí se hacía complicado cubrir alguna emergencia como envío de información de su trabajo.

“A veces la conexión no es buena, y entre que se conecta y no se me iba gran parte del tiempo. Y es que a veces no hay dónde poner una recarga y no todos cuentan con plan, creo que ahora será un mejor servicio”, expresó Sánchez.

En enero del 2015 se inició la instalación de los seis puntos de internet gratuito y sin cables (conexión de fibra óptica) y, culminó en septiembre del año en curso.

Según el Cabildo, los sitios de conectividad prestan cobertura a 24 mil manzanas en Guayaquil. El tiempo no es acumulable.

Testimonios

“Me salvó de muchas emergencias como cuando voy a algún lugar y al avisar a mis amigos y familias veo que me quedé sin salgo, o quiero descargar un archivo y no puedo. Es útil y me parece bueno que haya más tiempo”,

José Montiel, agente bancario.

“Utilizo la red para estar en contacto con mis hijos, les escribo a lo que llegan de la escuela, si comen, que hagan tareas, los controlo, ahora tendré más tiempo para saber cómo están porque yo paso trabajando en la calle”,

Bélgica Vargas, comerciante.

“Yo todos los días me conecto, pero lo que pasa es que la señal se va y viene y es poco tiempo lo que dan (45 minutos). Ahora que si ya aumenta el tiempo está muy bien, yo me conecto principalmente para hacer algún trámite”,

Franklin Cobos, propietario de un comedor.